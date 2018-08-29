Гиганты рыбной отрасли и крупнейшая финансовая организация страны поддержали главное отраслевое мероприятие года

СЕГОДНЯ 13:34 2018-08-29T13:44:52+03:00

Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдет в Санкт-Петербурге второй раз

13-15 сентября в Санкт-Петербурге пройдут II Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

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Генеральным партнером II Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий стал крупнейший рыбопромышленный холдинг NOREBO, статус Официального партнера получила Русская рыбопромышленная компания, а Стратегическим партнером мероприятия стал Россельхозбанк, сообщили официальные операторы форума и выставки – Фонд Росконгресс и компания Экспосолюшенс Групп.

Международная выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдет в Санкт-Петербурге второй раз. В прошлом году успех выставки показал большой интерес и востребованность такой площадки у отраслевого сообщества, что позволило сделать ее ежегодной.

В 2018 году площадь экспозиции возросла до 13 тыс. кв. метров. На стендах выставки свою продукцию и весь спектр услуг представят свыше 200 рыбодобывающих компаний, предприятий аквакультуры, рыбопереработчиков, судоверфи и судоремонтные заводы, порты и ретейл, производители и поставщики оборудования для вылова, обработки, упаковки и хранения рыбы и морепродуктов, научно-исследовательские институты, логистические и финансовые организации.

Особый акцент выставки — объединенные национальные стенды предприятий из Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Китая, Норвегии, Польши, Турции, Швеции, Японии и других стран.

Благодаря слаженной работе отраслевого выставочного оператора – компании Экспосолюшенс Групп доля иностранных компаний увеличилось по сравнению с прошлым годом в 3,5 раза. Для этого представители компании при поддержке Росрыболовства провели ряд выездных деловых встреч с представителями Марокко, Армении, Испании, Нидерландов, а также переговоры об организации национальных экспозиций с посольствами и торговыми представительствами Перу, Маврикия, Аргентины и ряда других государств.

Для привлечения российских экспонентов компания Экспосолюшенс Групп также провела большую работу. Генеральный директор Иван Фетисов при поддержке территориальных управлений Росрыболовства провел серию совещаний в регионах с предприятиями рыбопереработки, аквакультуры и рыболовства, где рассказал об условиях участия в крупнейшем отраслевом смотре года и возможностях по продвижению рыбной продукции на различных рынках.

Для более эффективного взаимодействия участников Выставки разработана специальная программа, где предусмотрены площадки для бизнес-презентаций, деловых встреч, переговоров. Кроме того, будут организованы презентации новой продукции и насыщенная дегустационная программа.

II Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут 13-15 сентября в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум».