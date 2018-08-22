2018-08-21T18:42:54+03:00
Экономика

Как подготовиться к отпуску и не сорвать его

Какие финансовые проблемы могут испортить поездку и как подготовиться к отпуску так, чтобы они не возникли
Софья РУЧКО
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Кто заказывал самый дешевый рейс? Фото: Dirk BLEYER/globallookpress.comКто заказывал самый дешевый рейс? Фото: Dirk BLEYER/globallookpress.com
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Многие в конце лета только собираются в отпуск. Осенью это даже выгоднее! Но в любое время на отдыхе могут возникнуть непредвиденные траты. Как их избежать?

Карты и деньги

Когда едете за границу, обменяйте валюту заранее.

- Иначе есть риск нарваться на невыгодный обменный курс. При необходимости за рубежом меняйте деньги только в отеле или банке, чтобы не стать жертвой мошенников, - предупреждает менеджер по туризму Туту.ру Александра Соколова.

Наличные могут украсть. С картой шансы потерять деньги меньше. Здесь могут быть другие проблемы.

- Есть риск падения курса рубля в момент пребывания за рубежом. Ведь дата совершения операции по карте может отличаться от даты расчетов. Курс за это время может измениться. Тогда есть риск потратить в рублевом эквиваленте больше средств, чем планировалось. Чтобы избежать этого, лучше выезжать за рубеж с картой, счет которой открыт в долларах или евро, - рекомендует эксперт Банки.ру Екатерина Марцукова.

Она советует ехать в Европу с картой MasterCard, а в США - с Visa.

Перед путешествием надо позвонить в банк и сказать о вашей поездке. Иначе кредитная организация может счесть платежи по карте подозрительными и заблокировать ее.

Проверьте, помните ли вы ПИН-код и кодовое слово. Наличные с карты лучше не снимать, за это могут быть комиссии.

Невозвратные билеты

Будьте внимательными при покупке авиабилетов. У одной и той же компании они могут различаться в зависимости от набора опций. Например, их возвратности (это будут билеты подороже) и невозвратности (дешевле). В последнем случае, если отдых сорвется, деньги вы потеряете.

Также некоторые компании, например «Победа», берут плату за перебронирование билетов. Стоит это 5 тыс. руб. в один конец. Если надо будет сменить обе даты, заплатить сверху придется 10 тыс.

Поэтому, если приобретаете билеты намного заранее, лучше покупать возвратные билеты или по крайней мере с возможностью бесплатного перебронирования.

Что касается провоза багажа, то оплатить его лучше по интернету при покупке билетов. Если делать в аэропорту, выйдет дороже.

Возьму и не поеду

- Один из финансовых рисков отпускников - отмена тура по собственной инициативе. В этом случае туроператор может взять большой штраф в размере частичной или полной стоимости путевки, хотя это не всегда правомерно. По закону вы можете отказаться от поездки, возместив компании только затраты на организацию поездки. Но это право придется отстаивать в суде. Во избежание нервотрепки лучше заранее оформить страховку от невыезда, - говорит президент организации по защите прав туристов «Рустайм» Анна Виноградова.

- Страховщик выплатит деньги, но нужно внимательно ознакомиться с перечнем страховых случаев. Простое «я не хочу ехать, передумал» страховым случаем не является, - дополняет Александра Соколова.

Хуже, если разорится сам туроператор. Раскрученный бренд не является гарантией того, что этого не случится. Вспомним недавнюю историю с «Натали Турс», которая вдруг аннулировала все проданные туры. Сейчас руководство компании говорит, что люди смогут воспользоваться своими путевками летом 2019 года. Но это пока только обещания. К тому же этот отпуск все равно сорвался.

Один из вариантов здесь - бронировать туры самостоятельно. Это может занять дольше времени, но так вы сами хозяин своей поездки и не зависите ни от какой турфирмы.

КСТАТИ

Паспорт имеет «срок годности»

Проверьте перед отъездом все документы (паспорт, визу, билеты, страховой полис). Если покупали путевку в турфирме, проконтролируйте, чтобы ваши данные и в договор, и в билет внесли верно. Посмотрите, когда заканчивается срок действия загранпаспорта. Были случаи, когда туроператор продавал путевку, хотя у паспорта скоро заканчивался срок действия и его надо было менять. В итоге туриста разворачивали в аэропорту и поездка срывалась.

ВАЖНО!

Учитывайте время вылета

Опытный турист - человек экономный. Вот несколько советов бывалых, которые помогут уменьшить расходы и подготовиться к отпуску.

✓ Выбирая тур, обратите внимание на время отлета и прилета. Бывает, менеджеры заманивают клиентов низкими ценами. А потом оказывается, что по этой путевке вы прилетаете ночью, а уезжаете обратно рано утром. И два дня отдыха фактически съедаются. Если учесть количестве полных дней, такая путевка оказывается довольно дорогой.

✓ Предложения с полупансионом (куда включен только завтрак и ужин) стоят дешевле пансионов. Если не планируете постоянно обедать в отеле, лучше выбирать их.

✓ Питаться лучше в кафе, которые находятся не вблизи улочек, где гуляют туристы. Чем дальше вглубь - тем дешевле.

✓ Плюшкины на форумах дают суровые советы по экономии: «Я бы не советовала искать дешевую забегаловку, лучше везите из дома еду (тушенку, овощи и фрукты). Это совсем экстремально. А вот что действительно стоит брать с собой, так это деньги сверху (свыше той суммы, что планировали потратить). Тогда при непредвиденных тратах будет чем расплатиться.

Эти расходы могут начаться уже в аэропорту. Например, придется доплатить за багаж или упаковку чемодана. Да и попить кофе в аэропорту - недешево. А если еще захотите перекусить...

По прилете тем, у кого нет трансфера, придется брать такси.

Приехали в отель? Опять открывайте кошелек. Может случиться так, что вам не понравится номер. За переезд надо будет доплатить. Оплаченное заранее питание может оказаться настолько ужасным, что есть придется в кафе. Или выяснится, что в ваше «все включено» не входят напитки, даже простая вода.

Если едете на море, не забудьте, что в Европе лежаки платные. Можно, конечно, позагорать на полотенце на гальке, никто не оштрафует, но вряд ли это будет приятно.

Обычно время пребывания в любом отеле заканчивается в 12 часов дня. Если вылет состоится намного позднее, можно договориться с администрацией отеля и за деньги задержаться в номере.

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ

Бронировать самим или купить путевку?

Как лучше: купить путевку в тур-агентстве или выбрать тур самостоятельно? Везде есть плюсы и минусы.

- Покупка тура у туроператоров чаще всего обойдется дешевле. Среди минусов самостоятельного бронирования - риск нарваться на мошенников. Например, последнее время стало много поддельных интернет-агрегаторов, которые предлагают дешевые билеты. Внешний вид этих сайтов похож на известные компании. Вы покупаете здесь билеты, а потом оказывается, что это развод. Они исчезают с вашими деньгами, - предостерегает президент Союза турагентств Сергей Голов.

Эксперт общественной палаты по туризму Роман Бобылев говорит, что необходимость в туроператоре зависит от места отдыха.

- Тур по Европе опытный турист может собрать самостоятельно. А вот организовать отдых во Вьетнаме вряд ли под силу даже бывалому путешественнику. Там отели не очень охотно работают с частными лицами, только с турагентствами. То же касается Индии. По массовым направлениям также сложно конкурировать с крупными туроператорами, которые имеет даже собственные авиакомпании, летать которыми дешевле, - уверен он.

Можно ли уберечь себя от банкротства туроператора?

- Договор на покупку тура заключается с агентством. Неотъемлемой частью документа является приложение с информацией о туроператоре и его реестровых данных. Мы рекомендуем туристам заходить на сайт реестра туроператоров РФ, чтобы убедиться в наличии страховки, ее сроках и размере финансового обеспечения туроператора. Все вопросы, которые возникают до отъезда, должны быть адресованы в агентство, где куплен тур. Агентство информирует перед вылетом о том, как будет называться принимающая сторона, по какому телефону надо звонить в экстренных ситуациях, какую табличку следует искать в аэропорту, - советует Александра Соколова.

КСТАТИ

Отпуск лучше не откладывать: до конца года билеты на самолеты могут резко подорожать

Минтранс просит правительство компенсировать авиаперевозчикам часть затрат

Авиакеросин дорожает - в грядущем декабре разница с ценой прошлого года может достичь уже 30%. Затраты топлива составляют львиную долю в расходах авиакомпаний — не меньше 40% бюджета. (подробности)

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