Ловить за отсутствие ОСАГО пока могут только гаишники

СЕГОДНЯ 01:14 2018-08-21T12:30:02+03:00

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- До конца не определились с тем, по какой статье и в каком количестве выставлять штраф, - объяснил причину переноса сроков исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

В первый раз страховщики грозились начать штрафовать водителей за отсутствие полисов ОСАГО еще два года назад, потом речь шла о предстоящей осени, но так и не срослось.

Статья, по которой штрафовать, не является единственной проблемой. Сама страховая база ОСАГО пока далека от совершенства, следовательно, человек может получить штраф только из-за того, что в базе данных произошел сбой или неверно отображается полис. Как быть человеку, который только что оформил полис, он ведь явно появится в базе данных не сразу, придется делать отсрочку при проверке. То же самое и с покупкой машины: новый владелец обязан застраховаться по ОСАГО в течение 10 дней, до этого имеет право ездить без полиса. Ну и самое главное: дорожная фото- и видеофиксация придумана была для повышения безопасности В идеале камеры должны стоять не там, где легко поймать и выгодно штрафовать, а там, где часто происходят аварии, чтобы предупреждать их. Но теперь страховщики решили поставить этот инструмент себе на службу.

КСТАТИ

Страховщики не едины в желании заставить камеры работать на свой карман. В ряде регионов уже планируют поступления от дорожных штрафов как нормальную статью доходов бюжета. Не смейтесь, от 1 до 2,4% составляют поступления от штрафов в казну некоторых регионов, в прошлом году в бюджеты регионов России поступило почти 70 млрд. штрафных рублей, такие данные приводит Счетная палата. Планирование этих доходов и создание видеофиксации как системы сбора действительно могут полностью дискредитировать идею дорожных камер как профилактической меры в интересах безопасности на дорогах, тогда уже к ней будут относиться однозначно как к кормушке.