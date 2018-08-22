2018-08-22T11:56:23+03:00
Общество

Единство образовательного пространства – фундамент благополучия России

Новые концепции преподавания школьных предметов появятся уже в октябре
Ксения АЛЕКСАНДРОВА
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Минпросвещения продолжает работу над созданием единого образовательного пространства в российских школах. Это нужно для того, чтобы дети из разных уголков страны находились в равных условиях и могли получить одинаково качественное образование.

- Концепция единого образовательного пространства включает в себя несколько направлений, - объясняет министр просвещения Ольга Васильева. - Самое главное — это то, что мы вкладываем в наше обучение, что мы вкладываем в воспитание. Потому что образование — это обучение и воспитание, это дуализм, который трудно разорвать, кто бы что ни говорил. Если говорить на самом простом уровне, то для чего эта инициатива? Чтобы точно знать, что ребёнок, покинув одну школу и перейдя в другую, сел за парту, открыл учебник, допустим, математики и начал с того места, где он закончил читать в предыдущей школе.

Первыми ласточками стали историко-культурный стандарт и единая концепция преподавания литературы. Теперь в случае смены школы ученики смогут без проблем переключиться с одной линейки учебников на другую — пособия от разных авторов выдержаны в одной логике и не противоречат друг другу. На очереди и другие школьные предметы:

- Мы делаем и будем делать большие шаги в направлении развития качества школьного образования, - говорит министр просвещения. - Мы уже много сделали для создания единого образовательного пространства. Были сформированы и приняты предметные концепции по истории, по русскому языку и литературе. Еще ряд концепций, по обществознанию, географии, физической культуре, искусству, ОБЖ, надеюсь, будут приняты на ближайшей коллегии министерства. Ориентировочно она пройдет в конце октября.

Создание единого образовательного пространства облегчит задачу и учителям, педагогам будет проще сориентироваться во всем многообразии учебных пособий и выбрать наиболее подходящие именно для их учеников книги.

- Не странно ли иметь такое многообразие линеек учебников по физике, химии, математике, если на выходе все это разнообразие подходов и траекторий унифицируется "игольным ушком" ЕГЭ, а далее трансформируется в университетских академических курсах, - отмечает Ольга Васильева. - Думаю, что хватило бы одной-двух сквозных предметных линеек, дополненных по мере взросления детей изучением многочисленных первоисточников — письменных, материальных и духовных.

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