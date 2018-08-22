2018-08-22T11:54:28+03:00
Общество

Неравнодушных россиян просят помочь накормить одиноких пенсионеров в селах

Каждый человек может купить продуктовый набор для бабушек и дедушек в ходе онлайн марафона «Корзина доброты»
Ольга БОРСКАЯ
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Волонтеры лично развезут все продуктовые наборы по селамВолонтеры лично развезут все продуктовые наборы по селам
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Каждому десятому россянину не хватает денег даже на продукты, говорят данные социологов. Причем многие из этих людей - пенсионеры. Поддержать одиноких бабушек и дедушек предлагают организаторы продовольственного марафона «Корзина доброты».

С 15 августа по 15 октября каждый неравнодушных человек может пожертвовать продукты в пользу малоимущих одиноких пенсионеров, проживающих в деревнях и сёлах Нижегородской области.

Марафон «Корзина доброты» проводят первый в России банк еды - «Фонд продовольствия «Русь» совместно с компанией X5 Retail Group и при поддержке Нижегородской митрополии.

Принять участие в марафоне очень просто. Достаточно зайти на сайт корзинадоброты.рф, выбрать один из предложенных продуктовых наборов и оплатить его. На выбор предлагаются наборы от 150 до 2000 рублей, в них входят самые нужные продукты: крупы, макаронные изделия, подсолнечное масло, консервы, чай и сладкое к чаю.

Каждый может проявить заботу и внимание

Каждый может проявить заботу и внимание

По окончании двухмесячного сбора волонтеры Фонда продовольствия «Русь» и епархии распределят продукты по наборам и развезут нуждающимся пожилым людям в Борский, Богородский, Балахнинский, Кстовский, Дзержинский районы Нижегородской области.

- Онлайн марафон позволяет нам одновременно объединить сотни и тысячи человек, в наиболее удобном формате - рассказывает руководитель Фонда Виктория Крисько, - большинство людей с удовольствием откликнулись бы на призыв помочь нуждающимся пенсионерам, но не знает, как лучше это сделать, а главное, найти на это время. Сайт корзинадоброты.рф даёт всем желающим возможность помочь ближним в любое удобное время с компьютера, планшета или телефона при условии, что есть выход в интернет - все эти опции расширяют границы благотворительности и увеличивают ее масштабы. Благодаря сотрудничеству с X5 Retail Group подобный формат общегородского продовольственного марафона «Корзины доброты» стал возможен. Продуктовые наборы будут переданы бабушкам и дедушкам волонтёрами Фонда лично в руки.

Кстати, сайт корзинадоброты.рф был запущен в декабре 2017 года и его уже посетили более 41 тысяч пользователей из разных регионов России.

Марафон проходит с 15 августа по 15 октября

Марафон проходит с 15 августа по 15 октября

СПРАВКА КП

Фонд продовольствия «Русь» — это первый в стране «банк еды». С 2012 года он оказывает продовольственную и непродовольственную помощь социально незащищенным категориям населения по всей России.

Фонд собирает товарные пожертвования (продукты питания и товары первой необходимости) от российских производителей, кафе, ресторанов, магазинов, а также продуктовые наборы и денежную помощь от неравнодушных жителей. Распределяют помощь волонтеры через социальные службы, приходы Русской Православной Церкви и частные некоммерческие организации по всей России.

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