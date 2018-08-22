“Я женщина, но у меня тоже есть такой шрам”: в интернете все мужчины ищут у себя шрамы на левой руке

СЕГОДНЯ 13:25 2018-08-22T13:26:26+03:00

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Оказывается, практически у всех мужчин на указательном пальце левой руки есть хотя бы один шрам или заживший порез. Это выяснилось после публикации твита журналиста Олега Кашина:

"А правда, что у всех мужчин на левом указательном пальце есть шрам? Прочитал об этом в дагестанской группе фб и не поверил бы, но у меня тоже есть такой шрам (не цитата)".

Пользователи, в основном мужчины, начали массово отвечать Кашину, демонстрируя собственные шрамы и выкладывая фото в подтверждение. Впрочем, выяснилось, что мелкие шрамы на указательном пальце есть не только у мужчин, но и у многих женщин.

медведик алкоголик

“Я левша, у меня на правом указательном шрам. Считается?”

Д'Артаньян

“О что за чудеса, у всех есть шрамы! Что это божественное вмешательство, промыслы рептилоидов или тайные знаки инопланетян?! Или просто все люди бывают режут пальцы? Да нет, бред какой-то....”

Вячеслав Ефременко

“У меня все банальней. Лет в 10 отрезал лезвием от бритвы конечности солдатикам и затем красил эти места красным лаком для ногтей - создавал достоверность и спецэффекты боевых действий самостоятельно. Один раз лезвие сорвалось по пальцу - солдатик истек кровью по-настоящему.”

Елма

“Я женщина, но у меня тоже есть такой шрам.”

Danya Kaminker

“Есть несколько, про один помню. Залез в тинейджерстве в папин старый бобинный магнитофон Астра, хотел его починить и послушать, долбануло током от оголенного проводка какого-то он был раскалённый и остался шрам”

Простаков

“У меня на правой есть романтический шрам на указательном пальце, который я поставил в 13 лет, когда монтачил косу”

Пользователи уже нашли этому объяснение: большинство людей правши и когда режут что-нибудь, держат нож в правой руке. Шансы получить хотя бы один довольно сильный порез за всю жизнь очень высоки.

Демьян Кудрявцев

“Когда мелко режешь овощи держа нож в правой, а то статистически нередко режешь указательный на левой вот и все”

Впрочем, нашлись и исключения:

Егор Максимов

“сидел как идиот рассматривал палец со всех углов. но нету(“

Экскоммьюникадо

“У меня нет. Хирург с 18-летним стажем.”

А как у вас?