2018-08-22T13:26:56+03:00
Вниз по матушке, по Волге

Экспедиция «Вниз по матушке, по Волге» встретилась с казаками, дедушкой-самбистом и добралась до Волгограда

Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину…
Виктор ГУСЕЙНОВВероника БОРИСЕНКОВАСергей КРАСНОВ
Поделиться:
Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину…Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину…
Изменить размер текста:

Экспедиция «Вниз по матушке, по Волге» встретилась с казаками, дедушкой-самбистом и добралась до Волгограда

00:00
00:00
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Президент Финляндии поблагодарил Путина на русском языке
Песков назвал некорректными слова Болтона о том, что РФ "завязла" в Сирии
Песков прокомментировал заявление Эстонии и Латвии о компенсации за "оккупацию"
Ученые усмотрели признаки надвигающейся глобальной катастрофы
Путин обсудил с Совбезом основные раздражители между Россией и США
Мантуров: Минпромторг РФ рассматривает переход на расчеты в нацвалютах как ответ на новые санкции США
Евро впервые за четыре месяца перешагнул отметку в 78 рублей
В Кремле не комментируют сообщения американских СМИ о якобы падении российской ракеты
Россия и Казахстан подписали соглашение о создании ракетного комплекса для запусков "Союза-5"
Гройсман назвал катастрофическим размер госдолга Украины
Ученые признали лень «главным двигателем» эволюции
В Совфеде прокомментировали претензии Эстонии и Латвии в «советской оккупации»
Россия будет отказываться от доллара при расчетах за оружейные сделки
"Убивает водой": Маск объяснил, почему удалил свой аккаунт в Instagram
Порошенко шокирован тем, что украинские политики поддерживают Путина
Глава МК и его супруга намерены делить имущество через суд
Ученые признали пользу от употребления алкоголя
Курс евро перевалил за отметку в 78 рублей
В Германии задержан россиянин, подозреваемый в подготовке теракта
"Это они нам должны": Пушков о планах Эстонии и Латвии взыскать с РФ ущерб за "советскую оккупацию"