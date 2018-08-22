СЕГОДНЯ 09:15 2018-08-22T13:26:56+03:00

Экспедиция «Вниз по матушке, по Волге» встретилась с казаками, дедушкой-самбистом и добралась до Волгограда

Год назад корреспонденты «КП» прошли полпути по великой реке. А сейчас Владимир Ворсобин, Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов замахнулись на вторую половину…