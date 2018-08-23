Талантливые дети из приютов, многодетных и приемных семей могут заработать миллион рублей

СЕГОДНЯ 09:57 2018-08-23T09:57:08+03:00

Принять участие в конкурсе могут талантливые дети и молодые люди от 6 до 23 лет из многодетных и приемных семей, а также воспитанники и выпускники приютов и детдомов Фото: Влад КОМЯКОВ

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"Жизнь детей не должна целиком зависеть от того, что от них не зависит: благополучия семьи" - так говорят организаторы Всероссийского конкурса талантов и достижений «Мои крылья».

Принять участие в нем могут дети и молодые люди от 6 до 23 лет из многодетных, замещающих семей, а также воспитанники и выпускники центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Придумала конкурс команда детского благотворительного фонда «Солнечный город». Мечта волонтеров - дать шанс на успешное будущее и путевку во взрослую жизнь тем детям и подросткам, кто часто лишен его - и не по своей воле. Шесть самых талантливых ребят получат гранты на сумму до 1 миллиона рублей.

«Мир знает немало примеров, когда «трудные» подростки добивались больших успехов в сфере бизнеса, творчества, науки. Мы хотим, чтобы таких мотивирующих историй был больше, и они бы стали реальным доказательством, что все возможно, когда есть огромное желание, талант и люди, которые в тебя верят», уверена Светлана Семёнова, генеральный директор NL International, компании, которая выделила 6 миллионов рублей на целевые гранты для победителей конкурса «Мои крылья».

Ребята могут проявить свои таланты в нескольких областях: пение, танцы, изобразительное искусство, фотодело, игра на музыкальных инструментах, актерская игра, литературный жанр, спортивные и научные достижения, успехи в бизнесе или благотворительности. Отдельная номинация - "подвиг" - для юных героев, которые в сложной ситуации не растерялись и смогли прийти на помощь ближнему.

Кстати, заявки на конкурс будут рассматривать в три этапа. На втором из них с ребятами поработают именитые эксперты, которые не только оценят работы участников, но и дадут им рекомендации по дальнейшему развитию. Среди членов жюри - космонавт Сергей Волков, телеведущий и хореограф Мигель, писатели Леонид Юзефович и Ксения Букша, Олимпийские чемпионы Ирина Минх и Евгений Подгорный, научные популяризаторы Ася Казанцева и Александр Панчин, самые известные уличные музыканты Москвы MulermanBand и многие другие.

"Очень хочется, чтобы конкурс "Мои крылья" стал для участников поворотным моментом в жизни, моментом, когда они поймут, что возможно все: выбирать путь, зарабатывать деньги, стать успешным, получить престижное образование. Ведь желания часто не сбываются, потому что мы даже не допускаем этой мысли, а нужно начать жить в мечте" - рассказала актриса театра и кино Карина Мишулина, которая также выступит одним из экспертов конкурса.

18 финалистов, попавших в третий тур, в январе отправятся в Москву. Жюри предстоит выбрать из их числа 6 победителей: по одному в номинации. Каждый из победителей получит целевой грант на миллион рублей. Эти деньги ребята смогут потратить на дальнейшее образование, получение медицинской помощи, покупку необходимого оборудования или инвентаря, вклад в проект и так далее.

ВАЖНО

Как принять участие во Всероссийском конкурсе талантов и достижений «Мои крылья»

Прием заявок проходит с 20 августа по 30 сентября.

Участникам необходимо рассказать про успехи в выбранной сфере в трехминутном видео и заполнить конкурсную форму на сайте моикрылья.рф.

СПРАВКА КП

Детский благотворительный фонд «Солнечный город» с 2007 года занимается долгосрочными программами поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, приемных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию.