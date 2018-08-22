2018-08-22T15:22:07+03:00
Общество

Индейка Ванееву не товарищ

У крупного российского производителя мяса птицы возникли проблемы с погашением кредитов
Олег РУБАШОВ
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Общий долг второго в России производителя индюшатины перед кредиторами насчитывает 30,7 млрд. рублей.Общий долг второго в России производителя индюшатины перед кредиторами насчитывает 30,7 млрд. рублей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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СМИ сообщили, что в сложном положении оказалась компания «Евродон». Это второй по размерам отечественный производитель индюшатины.

На прошлой неделе организация не смогла совершить очередной платеж по кредиту «ВЭБ капитала». Речь идет о нескольких сотнях миллионов рублей. О полном разорении бизнеса эксперты пока не говорят, но компания находится в сложных условиях.

«Евродон» работает в России с 2003 года. Серьезные трудности начались полтора года назад. В декабре 2016 и весной 2017-го на агрохолдинге зафиксировали две вспышки птичьего гриппа. Ущерб от болезней составил 2,6 млрд. рублей – много индеек пришлось забить, чтобы не допустить распространение вируса.

В деловых кругах есть мнение, что причиной двух эпидемий могло стать не оптимальное руководство «Евродоном» основателем компании Вадимом Ванеевым. Явно, компания оказалась не готова к борьбе с птичьим гриппом. Для сравнения, урон от еще одной, третьей, эпидемии в индюшачьем хозяйстве летом 2018 года составил всего 180 млн. рублей. Видимо, необходимые оргвыводы сделаны были. Но потери последнего времени они перекрыть уже не могут.

Сейчас 74% «Евродона» суммарно владеют ВЭБ и «ВЭБ Капитал». 15% принадлежит худруку Мариинского театра Валерию Гергиеву. Оставшиеся 11% у самого Вадима Ванеева. Несмотря на то, что основателю агрохолдинга на сегодня принадлежит наименьшая часть компании, управляет организацией именно он.

Общий долг «Евродона» перед кредиторами: 30,7 млрд. руб. Долгое время главным источником денег для Ванеева был ВЭБ и структуры банка. За полученные средства предприниматель расплачивался акциями агрохолдинга. В итоге, бизнес на индюшатине стал для «ВЭБ Капитала» тяжелым бременем.

Например, после эпидемий птичьего гриппа в 2016 и 2017 году кредитной структуре пришлось покрывать убытки «Евродона». ВЭБ продлил сроки погашения кредитов и дал необходимые дополнительные 2,6 млрд. рублей.

Кажется, банку надоело, что Ванеев пользуется его средствами, как своим кошельком. Газета «Ведомости» сообщила, что ВЭБ пока не хочет доводить дело до банкротства «Евродона». Хотя финансовая организация имеет на это право – агрохолдинг просрочил очередную часть платежа по кредиту. Но банк сейчас подыскивает покупателя на свою долю в «Евродоне» - новый инвестор может помочь агрохолдингу выйти из кризиса.

Кто мог бы стать новым владельцем контрольного пакета «Евродона» пока не ясно. Вероятным покупателем может стать другой производитель индейки, если он захочет расширить дело. Другой вариант: «Евродон» способен заинтересовать крупные отечественные агрохолдинги, желающие диверсифицировать бизнес.

Большой вопрос, сохранит ли Вадим Ванеев пост руководителя компанией, если контрольный пакет достанется другому агробизнесу. Ванееву могут припомнить потери от птичьего гриппа. Возможный инвестор способен подыскать другого, лучшего управляющего.

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