В Калужской области стартовал общественный проект «Восславим флаг Российский»

СЕГОДНЯ 15:15 2018-08-22T15:15:13+03:00

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В Калуге прошел брифинг, посвященный акции «Восславим флаг российский». В мероприятии приняли участие члены общественных организаций, патриотических и ветеранских объединений, а также представители национальных диаспор региона.

Надо отметить, что проект «ВОССЛАВИМ ФЛАГ РОССИЙСКИЙ», инициированный общественными организациями, впервые проводится на территории России. Его цель - всеобщая популяризация российского флага. Авторы проекта надеются, что уже скоро он станет всероссийским.

Обращаясь к участникам встречи, председатель регионального отделения «Боевое братство» Александр Погудин заявил:

– Мы как руководители региональных общественных организаций поддерживаем инициативу запустить акцию «Восславим флаг российский». Она будет способствовать популяризации государственных символов среди населения. И более того поможет объединить и укрепить наше общество. Все мы с гордостью воспринимаем, когда наш флаг поднимается во время различных торжественных мероприятий, особенно, когда высоких наград удостаиваются наши спортсмены. Во время Чемпионата мира по футболу многие наши граждане брали в руки российский триколор. Флаги развевались даже с автомобилей. Сегодня многие калужане устанавливают российский флаг у себя над домом во время государственных праздников. Но мы хотим, чтобы эта акция была всероссийской, чтобы она широко шагала по стране.

Он подчеркнул, что акция должна приблизить государственную символику России к конкретному человеку, семье, коллективам предприятий.

Министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин уверен, «данный проект должен сближать людей, должен способствовать укреплению единства российской нации».

«Безусловно, мы одобряем общественный проект «ВОССЛАВИМ ФЛАГ РОССИЙСКИЙ». При необходимости готовы оказать информационную и организационную поддержку. Отрадно, что данная инициатива идет от самих граждан, что к ней присоединяется все больше и больше общественных организаций, причем совершенно разных. Большое значение имеет и то, что в проекте участвуют национальные автономии и диаспоры. Это дополнительное свидетельство того, что многонациональный народ России един. Несомненно, проект «ВОССЛАВИМ ФЛАГ РОССИЙСКИЙ» будет способствовать дальнейшему укреплению единства российской нации», - резюмировал Олег Калугин.

Автор фото: Сергей ЛЯЛЯКИН

Подводя итоги брифинга, председатель регионального отделения Союза журналистов России Юрий Расторгуев заявил, что сейчас акция «Восславим флаг Российский» уместна как никогда.

«Нам есть чем гордиться, есть что передать детям и флаг как символ страны достоин того, чтобы его чтил каждый. Надеюсь, наша акция станет всероссийской. Жители Томска, однажды выходя на День Победы с портретами фронтовиков, смогли сделать «Бессмертный полк» популярным во всем мире. Так почему бы и этой акции не стать всенародной»,– заключил Юрий Расторгуев