Заполярный моногород получил праздничную терапию

СЕГОДНЯ 08:00 2018-08-22T22:56:32+03:00

Только в первый день фестиваля на доску встали более 200 человек. Автор фото: Анна ОЖИГИНА.

Что может быть общего у фонда «Живая классика», который поставил перед собой цель сделать чтение естественной потребностью подростков, Московской федерацией парусного спорта и компанией «Норникель»?

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Международный спортивно-культурный фестиваль на крайнем Северо-Западе страны, в российско-норвежском пограничье!

Баланс летнего и зимнего

Мурманская область, Печенгский район, окрестности поселка Никель, берег Шуонийоки. Классическая для Кольского полуострова река: неширокая и холодная, со своими плесами, перекатами, небольшим водопадом. Обычно встретить у такого живописного водоема можно разве что рыбаков, да компанию отдыхающих, выбравшуюся на пикник в редкий погожий день.

А вот людей в ярких спортивных костюмах и с досками для серфинга в этих местах точно не бывало.

- Что нас сюда привело? Вода! – улыбается вице-президент Федерации парусного спорта России Сергей Джиенбаев. – Да, холодная. Но на самом деле, САП-серфинг - комфортный вид отдыха и для Севера: такой же, как горные лыжи или морская рыбалка. Есть специальное оборудование, одежда. Есть сухие гидрокостюмы и, когда ты падаешь в воду, абсолютно не мокнешь. Можно под них надевать любое термобелье.

- То есть климат Заполярья – не препятствие?

- Абсолютно. Есть целое движение зимнего серфинга, который, кстати, активно развивается здесь, в Мурманской области - в Териберке, а также во Владивостоке и на Камчатке. То есть со специальным снаряжением можно кататься до -1…-2 градусов совершенно комфортно.

- А интерес жители Никеля к вашим мастер-классам на Шуонийоки проявили?

- Они нас даже удивили. Приходят и те, кому далеко за 50, и те, которым еще нет 15. Благодаря нам люди чуть по-другому взглянули на место, в котором живут. Они часто говорят: «Мы даже не представляли, что здесь такое возможно». Шутят, мол, привезли вы к нам курорт, устроили «Гавайи» в Заполярье. Хотя, конечно, погода нам помогла.

Для конца календарного лета на Крайнем Севере погода действительно выдалась на удивление теплой и солнечной. Поэтому желающих встать на доску и искупаться в Шуонийоки (обучение не обходится без падений) искать было не нужно – выстраивались в очередь. Только в первый день фестиваля к САП-серфингу попытались приобщиться более 200 человек.

На берегу дежурил сотрудник МЧС, обеспечивал безопасность. Были обязательны и спасательные жилеты. Заявления: «Я плавать умею» в расчет не принимались.

Автор фото: Мария ПОГОДАЕВА.

- Основная задача для федерации – показать этот вид спорта северянам, дать толчок к его развитию в Заполярье. Чтобы процесс потом шел уже и без нашего активного участия, - объясняет Сергей Джиенбаев. - Для этого мы оставляем в Никеле все оборудование, что привезли с собой. Его передадут одной из спортшкол или клубов - как решат администрация муниципалитета и градообразующее предприятие - Кольская ГМК (входит в состав Норникеля – Авт.).

Один комплект оборудования стоит от 25 до 150 тысяч рублей. Для бюджета даже небольшого муниципалитета деньги вполне подъемные. Поэтому подарок, конечно, приятен, но ценен скорее не в материальном, а в идеологическом плане. Организаторы фестиваля продемонстрировали, что невозможное, казалось бы, в условиях субарктики, вполне реально.

- В Печенгском районе еще с советских времен работает яхт-клуб «Гольфстрим». И это для нас один из аргументов, что здесь надо развивать и парусный спорт, и серфинг. Есть тренер. Есть спортсмены. В Мурманской области хорошо развиваются кайтсерфинг, виндсерфинг. Мы решили предложить и САП-серфинг. Похоже, не ошиблись - люди живо интересуются, - делится Сергей Джиенбаев.

Климат Заполярья - не препятствие для водных развлечений. Автор фото: Анна ОЖИГИНА.

Баланс спорта и культуры

Девиз фестиваля «Держи баланс!» – по сути современная интерпретация извечной мечты о гармонии тела и духа. В качестве пищи для ума, сердца организаторы приготовили встречи со звездными гостями – писателями, актерами, музыкантами. К примеру, с «отцом» «Пластилиновой вороны» композитором Григорием Гладковым.

- На этом удивительном фестивале у меня встречи в двух форматах. Первый – мастер класс или «круглый стол», на котором все, в том числе дети могут задавать любые вопросы. Второй – концерт. На нем – не только песни вживую, под гитару. Фонограммы тоже прозвучат, чтобы показать разнообразие аранжировок. Фонд «Живая классика» меня пригласил, как композитора, пишущего на стихи. А детская поэзия у нас замечательная. И своим творчеством я пропагандирую не столько себя, сколько русскую литературу, - скромно заметил маэстро, добавив, что основная задача фестиваля – дать толчок творческому процессу. Отсюда – обилие контактов с обратной связью. – Возникла идея, чтобы я прослушал здесь детей. Наиболее талантливую девочку или мальчика, мы потом попробуем предложить на детское Евровидение, - сообщил Григорий Гладков. Композитор - уже 12 лет является членом российского жюри этого международного конкурса.

Как призналась руководитель проекта со стороны фонда «Живая классика» Наталья Захарова, гармонично совместить творческую и спортивную составляющие фестиваля оказалось не просто. Сказывался разный менталитет, подход к делу у спортсменов и книгочеев. Но в результате на стыке разных видов деятельности родились интересные идеи, такие, например, как литературный дартс – вполне спортивный конкурс с литературной начинкой-продолжением. Вообще творческая составляющая была у большинства далеких, на первый взгляд от искусства аттракционов. Скажем, вывеска у одного из шатров на берегу Шуонийоки гласила: «Литературная гадалка».

- Здравствуйте, а мне погадаете? - обращаюсь к сидевшей за столом предсказательнице в костюме цыганки.

- Конечно, на что будем раскладывать?

- Давайте на удачу.

- На каждой карте – цитата из литературной классики. Я их трактую, даю шуточные предсказания, конечно, только хорошие. Вершить людские судьбы - дело ответственное, - тасуя колоду смеется актриса Ксения Мери. - Сдвигайте на меня. Теперь на себя. Знаете, людей много. Девчонки заходят по несколько раз. С одной подругой, со второй, с третьей придут. В какой-то момент я даже растерялась. Поняла, что они действительно ищут ответы на какие-то важные для себя вопросы. Надеюсь, найдут их в книгах. Дайте похвастаюсь. Вчера, похоже, свела одну пару. Они вместе пришли, парень и девушка. Девчонка попросила погадать на любовь. Я ее осторожно спрашиваю. А вы вместе? Нет! Но он же тебе нравится? Немножко… Посоветовала им присмотреться друг к другу. Естественно, аргументировав, что не я, карты и классики так говорят.

Мне же выпала цитата из тургеневской повести «Ася»: «У счастья нет завтрашнего дня; у него нет и вчерашнего; оно не помнит прошедшего, не думает о будущем; у него есть настоящее — и то не день, а мгновение». Здесь, как говорится, интерпретации не потребовались.

Автор фото: Анна ОЖИГИНА.

Баланс развития

— Говорю абсолютно искренне, когда я услышала задание по фестивалю, то немножко обомлела, - делится руководитель проекта со стороны фонда «Живая классика» Наталья Захарова. – Оно звучало примерно так: максимально порадовать всех гостей, принести в Никель радость, сделать здесь феерию.

Из чего сложился праздник? Вишенкой на торте, безусловно стали звездные гости. Но, основа, львиная доля всех активностей – из разряда тех, что по плечу, наверное, любому муниципалитету без столичной команды организаторов, разумеется, при творческом и заинтересованном подходе. И это, наверное, тоже стимул для развития.

- Таким промышленным моногородам, как Никель или Заполярный, не мешало бы стать чуточку более творческими, более открытыми для внешнего мира, для того же туризма. Мы хотим, чтобы это были города, в которых интересно жить, в которых есть чем заняться, есть где реализовать себя помимо производства. Мы будем этот баланс держать, - сказал на открытии фестиваля представитель Норникеля - крупнейшего работодателя региона - Андрей Кирпичников.

В планах организаторов сделать фестиваль ежегодным. В следующем году он должен вернуться в Заполярье с новыми идеями.