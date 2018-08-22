Юрий Лужков: У меня что ни слово, - то улей да пчела. Так я ж соскучился по меду!

СЕГОДНЯ 18:55 2018-08-22T19:06:08+03:00

Наш корреспондент, облизываясь, взял у знатного калининградского фермера в эфире Радио «Комсомольская правда»... сладкое интервью [аудио]

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- ...Алло! Юрий Михайлович!

- Са-а-ша! Сколько лет, сколько годов даже!

- Ну, закрутился...

- Ну, ты занятой человек. Я без иронии об этом говорю.

Фермер Юрий Лужков: По совету "Комсомолки" я завел 60 семей пчел - чтобы опыляли мне гречиху 00:00 00:00

- А я про вас почему не вспоминаю? Потому что никогда не забываю.

- Ну, да…

- А меня все спрашивают: как там гречневое поле Юрия Михайловича?

- Я тебе могу сказать так. У меня в этом году в Калининграде такая дополнительная новация. Я занялся здесь тоже пчелой.

- Ага! Ну, наконец-то!

- На гречке мы посидели - посидели... Особенно - когда вот дождичек. И я теперь расширяю пчеловодство.

У меня сегодня, на первом году, 60 ульев, это прилично, а на будущий год будет 200... Но самое интересное в том, что они все будут на таких трейлерах (автоприцепах. - А.Г.), на которых мы можем эти ульи перевозить из одного места в другое, не перегружая.

- Вроде как - автопчела!

- Да! Мобильный поезд пчеловодов.

- Я же вам это подсказал, как опылять гречиху – либо пчелы, либо веревкой. (Это когда два человека ее натягивают и идут по гречишному полю).

- Конечно, я помню хорошо. (говорит без иронии.) В этом году, слава Богу, мы не так часто этим пользовались. Мы, как говорится, держали все это про запас. Только по одной причине. Погода была ясная и был ветер. Этот ветер дал нам возможность хорошо делать опыление. Когда в хорошее время идет хороший ветерок, - то он пыльцу снимает сам и аккуратно кладет, куда надо.

- А автопчелы - московские у вас? Сами за Лужковым, что ли, прилетели?

- Не-е-т. Пчела здешняя. Потому что из России пчел перевозить, через эти границы, - одно мучение, немыслимо даже тяжелое дело. Поэтому мы здесь покупали семьи, их усиливали и размножали.

- Ага, в Калининградской области?

- Да. Тут, знаешь, - неплохая пчела... И вот ставится цель к тому, чтобы как можно больше в ульях появилось отводков... (то есть - чтобы возникли новые пчелиные семьи. - А.Г.) И в меньшей степени это подразумевает увеличение потенциала меда. Я понятно изъясняюсь?

- Да, но... Что ни слово - то улей да пчела... (И это при том, что автор этот текст существенно выправил.)

- Улей да пчела... Так я ж соскучился по меду!

- А-а -а...

- Но, поставив цель увеличения количества семей, тем не менее, мы за счет гречки, за счет липы, за счет клевера будем иметь для себя и какое-то количество меда. Мед хороший.

- Это в следующем году, видимо?

- Зачем в следующем? Даже в этом уже!

- Просто попробовать?

- Ну, как попробовать? Я так думаю, что килограмм по 10 я возьму с одной семьи…

- Это где-то - 120 кг.

- Да. Попробовать. Если ты, в конце концов, у нас соизволишь появиться, банку я тебе наскребу.

- А какую – поллитровую или трехлитровую мне везти с собой, а?

- А ты на какую больше рассчитываешь?

- Из-под, наверное...

- Этим, между прочим, измеряется еще и размер хамства. (говорит с иронией)

- ...Ну, баночку майонезную, в которых анализы обычно сдают.

- Найдем для майонеза трехлитровую!

- А гречки-то сколько в этом году?

- (очень грустно) Ты знаешь, Саш, сначала гречка, как и все остальное… Сейчас очень плохой урожай везде – и в России, и в Европе. Урожайные дела очень неважные. Гречка была очень слабенькая. А в последнее время немного она выправилась. Я ожидаю урожай даже побольше, чем прошлогодний.

- Это из-за дождей?

- Прошлогодний был плохой, да, - потому что много было дождей. А когда - дождь, когда гречечке нужно доходить и оплодотворять цветочки, а все это с каплями стекает на землю, - это очень плохая штука. В этом году, хоть слабенькая была первая часть гречки, потом немного выправилась. Я думаю, что мы получим урожай где-то 18-20 центнеров. (с гектара. - А.Г.) Это очень хороший. Средний в стране – 9,3.

- Да, я знаю... Скажите, а сколько вы можете намолотить гречки?

- У нас ею засеяно 1600 га. Если нам удастся убрать… Потому что уборка будет поздняя. Начнем примерно с 15 сентября.

- Ориентировочно - сколько на круг к уровню прошлого года?

- Почти в два раза. Больше.

- В тоннах если?

- Ну, считай. 1600 га если взять, примерно по весу бункерному, не по чистому, где-то 1,5 тысячи точно наберем.

- А очищенной гречки будет где-то 1200-1300.

- 1400 будет.

- И еще, - здесь, в Москве многие переживают. Вы-то в феврале обещали, что будете в столицу гречку поставлять. Получится ли в этом году?

- Я уже начинал поставлять. Мы довольно много послали гречки не под нашим названием, а через сети. Нам помогли ритейлеры «Фуд Сити». Появилась моя гречка в Москве, но без названия «Лужковская».

- Инкогнито.

- Ну, вроде того. А в этом году будет уже полное название, и мы будем предлагать нашу чисто «Лужковскую» гречку для москвичей.

- И сколько же вы «Лужковской» можете дать Москве?

- Сколько возьмет рынок, столько и поставим.

Гречка хорошая у нас. Все зависит не от меня, а от системы, которая сможет и захочет нашу гречку принять.

А все мы зависим от Бога. Какая в полях будет погода? Уборка самая поздняя из того, что я помню – середина сентября. Там же могут быть непрерывные дожди. А количество громадное – 1600 га, и урожай приличный.

- Вы так и собираетесь, да - сами гречиху убирать: с 9 утра и до 9 вечера на своем русском комбайне?

- Ну, а как же, Саш? Конечно!

КСТАТИ

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