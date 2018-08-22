2018-08-22T19:08:21+03:00
Общество

Молодежь Общероссийского народного фронта провела акцию «Россия в каждом окне»

22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, акцию поддержали около тысячи человек в 60 регионах
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Автор фото: ruposters.ruАвтор фото: ruposters.ru
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Представители команд «Молодежки ОНФ» вместе с жителями, постояльцами гостиниц и общежитий украсили в честь праздника фасады зданий цветами российского флага, вывесив триколор на своих окнах и балконах. В некоторых городах в бело-сине-красный цвет были окрашены целые стены зданий. Участники акции делали фото и видео и выкладывали их в социальные сети под хэштегом #РоссияВКаждомОкне.

Автор фото: ruposters.ru

Автор фото: ruposters.ru

- День государственного флага – особый символичный праздник. Для каждого гражданина нашей страны триколор – это сила, гордость, честь, историческая память. Акция команды «Молодежки ОНФ» стала действительно масштабной. Люди по всей стране с удовольствием присоединялись к ней. Тысячи триколоров в окнах – это впечатляет. По моему мнению, такие по-настоящему народные акции объединяют людей», - рассказал руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

Автор фото: ruposters.ru

Автор фото: ruposters.ru

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