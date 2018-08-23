Павел Грудинин спасает имидж

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-23T09:31:06+03:00

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История с иностранными счетами директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина получила продолжение. Бывший кандидат в президенты проиграл апелляцию сразу по всем своим шестнадцати жалобам на постановления межрайонной Инспекции ФНС России № 14 по Московской области о привлечении его к ответственности за многочисленные нарушения валютного законодательства. Не сумев доказать в Московском областном суде свою позицию, юристы ЗАО «Совхоз имени Ленина» обвинили в «предвзятости и лжи» суд и ФНС. Кроме того, представители Грудинина, которым во время заседания судьи были вынуждены делать замечания из-за их некорректного поведения, заявили «о необходимости возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников ФНС» за якобы «фальсификацию доказательств». Эксперты усматривают за подобными высказываниями стремление любой ценой исправить имидж бывшего кандидата, изрядно испорченный за избирательную кампанию.

В частности, эмоциями и частью пиар-кампании Грудинина, «не имеющими отношения ни к налоговому ведомству, ни к реальному положению вещей в рамках судебного процесса», называет заявления юристов ЗАО «Совхоз имени Ленина» президент консалтинговой компании Bakster group Дмитрий Гусев. Политолог напомнил, что различные судебные инстанции изучали материалы дела и ни разу не усомнились в представленных ФНС доказательствах. К делам об административных правонарушениях в отношении экс-кандидата, как подтвердил источник в суде, приобщены «все документы, доказывающие факты нарушения Грудининым валютного законодательства». В первую очередь, по его словам, это данные, полученные ФНС от швейцарских налоговых органов.

Напомним, в апреле 2018 года межрайонная инспекция ФНС России № 14 по Московской области вынесла сразу 17 постановлений о признании Грудинина виновным в совершении административных правонарушений в соответствии с ч. 2.1 и 6 ст. 15.25 КоАП. Фискальная служба наложила на директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» штраф на общую сумму в 62 тысячи рублей за то, что он не предоставлял уведомления об открытии и закрытии своих иностранных счетов и отчеты о движении средств по ним. Штраф был оплачен. Однако Грудинин оспорил постановления в Видновском городском суде. В июне текущего года эта судебная инстанция подтвердила законность действий налогового органа. Московский областной суд, в который Грудинин подал апелляцию, целый день изучал материалы дела. В заседании, прошедшем 14 августа, участвовали три состава судей. В итоге все постановления ведомства и решение суда первой инстанции были оставлены без изменений.

Впервые же информация о том, что у Павла Грудинина имеются незакрытые счета в швейцарском банке UBS Switzerland AG и в австрийском филиале лихтенштейнского Liechtensteinische Landesbank AG появилась еще во время президентской избирательной кампании. Речь шла об активах экс-кандидата в президенты на сумму не менее 1миллиона долларов на 13 счетах в Швейцарии, а также о 5,5 килограммов золота. Сам бывший кандидат на пост главы государства данные о своих иностранных активах в ходе предвыборной гонки отрицал.

Тем не менее, в июне текущего года в рамках судебного процесса по иску акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» о признании недействительными сделок по внесению в уставный капитал АО «Каширский молл» совхозных земельных участков, информация официально подтвердилась. Стало известно, что не менее трех швейцарских счетов Грудинин закрыл в начале 2018 года, когда уже включился в избирательную кампанию. К тому же, прояснилось, что директор ЗАО «Совхоз имени Ленина» вплоть до конца 2017 года был контролирующим акционером этой компании: владел 20% акций совхоза через белизский офшор Bontro LTD. Все эти данные были предоставлены ФНС по запросу суда.