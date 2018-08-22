Внуки легендарной "Катюши" очистят от врага 2 квадратных километра одним залпом

СЕГОДНЯ 20:36 2018-08-22T20:36:53+03:00

Новые снаряды не боятся морозов и жары, и могут выполнять индивидуальное боевое задание [видео]

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В первый день работы на открывшемся в подмосковной Кубинке форуме "Армия-2018" "Техмаш" (входит в Госкорпорацию Ростех) провел презентацию трех новых 122-мм снарядов для реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г".

За этим названием кроется страшная сила нового оружия: 40 стволов за 20 секунд выталкивают на 20 километров трехметровые снаряды, которые несут в своих 35-килограммовых кассетных головных частях по 70 боевых элемента. "Гранаты" рассыпаются в воздухе, и выбрасывая стабилизаторы медленно снижаются над землей. Они подрываются при контакте с целью, поражая живую силу противника на площади до 20 гектаров, либо прожигают своей кумулятивной струей бронетехнику и другие цели.

Новые реактивные снаряды позволяют поражать противника за склонами, в ущелья, горах при температуре от –50°С до +50°С. Снаряды, которые использовались в предшественнике "Торнадо-Г" - системе "Град" имели в головной части 6 килограммов тротила, и уступали новинкам по эффективности в 10 раз.

Новые снаряды не боятся морозов и жары, и могут выполнять индивидуальное боевое заданиеФото: Александр БОЙКО

- Система "Торнадо-Г" принята на вооружение Российской армии в 2014 году и уже зарекомендовала себя как высокоэффективное и надежное оружие, пришедшее на смену классическому "Граду". Новая автоматизированная система, которой управляет боевой расчет в три человека, позволяет мгновенно вводить полетное задание в каждый ее снаряд, - заявил "Комсомолке" генеральный директор «Техмаша» Владимир Лепин. - Нам поставлена задача по дальнейшему усовершенствованию системы «Торнадо-Г», увеличению ее эффективности. И мы уже нашли необходимые технические решения».

В рамках Международного форума «Армия-2018», который пройдет с 21 по 26 августа в выставочном центре «Патриот», концерн «Техмаш» продемонстрирует 116 образцов боеприпасов, разработанных на базе АО «НПО «Сплав», АО «НПО «Базальт», АО «НПО «Прибор», АО «НИМИ им. В. В. Бахирева», АО «Завод «Пластмасс», АО «НИИИ», АО «НЗИВ».

СПРАВКА

АО «Научно-производственный концерн «Техмаш» – холдинговая компания, созданная в 2011 году, специализируется в области разработок и серийных поставок боеприпасов для обеспечения боевых возможностей основных ударных группировок Вооруженных Сил. В нее входит тульское предприятие НПО «СПЛАВ» - разработчик снарядов к "Торнадо-Г".

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- Когда к нам приезжают друзья, мы готовы делится всем тем, что мы создали за это время, - сказал на открытии министр обороны Сергей Шойгу, очевидно, имея в виду иностранные делегации.

Многочисленные китайцы пока осторожничают: на их стендах, в основном, средства связи, оптические приборы да армейские сухпайки. Зато перед российской военной техникой гости из Поднебесной так и щелкают фотоаппаратами. (подробности)