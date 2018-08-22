2018-08-22T21:43:15+03:00
Экономика

Кому принадлежат российские активы на 5 млрд долларов, замороженные швейцарским банком Credit Suisse

Главная загадка, чьи это деньги? Эксперты делают предположения
Александра КОЗЛОВА
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Открытым остается вопрос, чьи это $5 млрд. Имена владельцев счетов в банке назвать отказалисьОткрытым остается вопрос, чьи это $5 млрд. Имена владельцев счетов в банке назвать отказалисьФото: REUTERS
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Швейцарский банк Credit Suisse заморозил активы, связанные с Россией, на сумму около $5 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters. Представители банка объяснили «заморозку» соблюдением антироссийских санкций. Что странно, потому что на территории Швейцарии никакие санкции США и Евросоюза не действуют.

- Credit Suisse сотрудничает с международными регуляторами, где бы он ни занимался бизнесом, чтобы обеспечить соблюдение санкций, в том числе санкций в отношении России, - пояснила представитель банка.

Открытым остается вопрос, чьи это $5 млрд. Имена владельцев счетов в банке назвать отказались. Остается только догадываться. Директор банковского института ВШЭ Василий Солодков считает, что это активы российских бизнесменов, которые попали под санкции США в начале апреля этого года. Напомним, тогда в «черном списке» американского Минфина оказались 26 человек и 15 компаний. Среди которых, например, основной владелец «Русал» Олег Дерипаска, владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, совладелец «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов, совладелец «Сибура» Кирилл Шамалов и другие члены списка Forbes. Тогда Минфин пообещал, что их активы на территории США подлежат обязательной «заморозке». Возможно, что США оказали давление и на Швейцарию.

- Я думаю, не стоит гадать – скоро все станет известно, - говорит «КП» другой эксперт экономист Сергей Хестанов. - Вслед за любыми блокировками идет, как минимум, разъяснение от официальных властей. Можно предположить, что это как-то косвенно связано с теми санкциями, которые США должны ввести сегодня, 22 августа. Наверняка, последуют и дальнейшие блокировки от других международных банков. Интрига только в том, какие и в каком объеме. $5 млрд - все-таки суммы не большие с точки зрения крупного бизнеса. Более того, было много прецедентов, когда производилась заморозка, но после получения документов, которые объясняют происхождения средств, банки деньги разблокировали. А для большинства российского бизнеса не проблема представить такие документы.

Напомним, в среду 22 августа Соединённые Штаты должны ввести новые санкции в отношении России. Запрет коснется поставок в нашу страну продукции двойного назначения, технологий и товаров, связанных со сферой нацбезопасности США, а также электроники, технологий и компонентов из нефтегазовой отрасли.

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