Откуда берутся моногамные женщины

СЕГОДНЯ 22:10 2018-08-22T22:22:18+03:00

Как одна дама изменила мужу и что из этого вышло

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Вы заметили, как редко у нас в светской хронике появляются сообщения о женских изменах? Свадьбы-разводы, беременности-рождения, муж ушел к любовнице от жены с тремя детьми – это пожалуйста, сколько угодно. Мужья у нас вообще такие переходящие почетные вымпелы. Но вот чтобы «певицу N застукали в ресторане в компании мужчины, ни фига не похожем на супруга певицы N» - это довольно редко. Но что-то мне подсказывает, в мемуарах лет через пятьдесят мы много правды узнаем и о женских изменах, и о переходах в «конкурирующие клубы». Но, может, я и ошибаюсь…

«Расскажу историю, которая приключилась со мной лет десять назад.

Не кидайте тапками - замуж я выходила девственницей. Поздновато по нынешним временам - в 22 года. Ну и через какое-то время мучить меня вопрос: а как с другими мужчинами? Так же хорошо? Или не очень.

Муж мой всегда мне доверял: для него было «по умолчанию» ясно: раз я до «задвадцати» в девушках просидела, значит, верная и порядочная. О моих левых мыслях даже не догадывался.

Без проблем отпустил с подругой на курорт, все совпало идеально: сын четырехлетний поехал к свекрови в деревню на месяц, я в Турцию, муж дома на хозяйстве с собакой.

Первые три дня в отпуске мой мозг «завис», как старый компьютер: первый раз за пять лет брака - никаких обязанностей, одни права: массаж, хамам, фрукты, море.

Потом стали выползать с подругой «в свет» - к аниматорам, на танцы. И тут нарисовался, конечно, ОН. Чуть постарше мужа (муж старше меня на 12 лет), с красивой проседью. Наболтал, что разведён, пригласил к себе в номер, угощал дорогим виски.

Вскоре я так «наугощалась», что он показался мне самым классным мужиком - лучшего варианта не сыскать для утоления любопытства. Ну и согрешила.

И сразу пожалела. Во-первых, сразу обнаружилось, что в постели он совсем не классный, возраст уже сказывается. Во-вторых, он почему-то меня все время сжимал, как будто я не человек, а белье после стирки. Я думала, он мне что-нибудь сломает. В-третьих, запах: все окей, парфюм дорогой, но не мой человек - и все. В-четвёртых, он беспрерывно чего-то бормотал. По его мнению, это, наверно, сексуальные словечки, которые его возбуждают, а меня они просто отвлекали от процесса и жутко хотелось разоржаться в голос. В общем, промучилась я с ним где-то час и убралась к себе в номер восвояси.

И стыдно, и смешно вспоминать.

Больше попыток изменять не делала. Как-то интуитивно почувствовала, что хорошие любовники в наше время на дороге не валяются. А мой муж - великолепный любовник. Ценю его с тех пор ещё больше. Пылинки сдуваю.

Юлия,

36 лет».

Ну что сказать? Я думаю, у нас в России женщинам легкие романы вообще противопоказаны. Потому что… ну нет у нас культуры легких отношений. Не умеем мы красиво сходиться-расходиться на короткой дистанции. Господа мужчины сейчас мне начнут трясти донжуанскими списками: Зинаида в Ялте! Галина в Шарм-эль-Шейхе! Не помню как её – уже не помню где!

Господа будут упирать на количество, совершенно забыв, что одноразовый роман – это и качество тоже. И прежде всего – уважение. Да, уважения достойны не только президенты, министры и прочие высокие лица. Уважать неплохо и вообще людей. И даже нелюбимых пьяных женщин, которые отдались вам просто из любопытства.

Нет, до такой толерастии у наших пещерных мужчин дело не доходит.

«Ночь любви» с ним – Юлия правильно пишет – довольно нелепое времяпрепровождение. Лучше в вытрезвителе переночевать.

Да еще иной раз наутро он включает «бабку на лавочке»: «А ты, наверно, со всеми такая… сексуальная? А скока у тебя было мужиков? Скока-скока?» И в глазах такое пренебрежительное: «Праститутка».

В общем, если хочешь получить самый хреновый на свете секс, займись им с малознакомым мужчиной, который воспылал к тебе страстью…

Нет, спасибо, мы лучше замуж и верность до гроба!

Можете считать это криком души. Хотя все мои колонки – крики души, как известно.

Вам, дорогие читатели, наверняка тоже захочется что-то ещё добавить к сказанному. И рассказывайте мне свои мысли, чувства, истории на почту dariaz@kp.ru.

Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия.