Тату, тату на оба ваши дома!..

СЕГОДНЯ 01:07 2018-08-22T22:37:36+03:00

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На днях мой домашний подросток включил этот канал на шоу «Орел и решка», где ведущий печально вещал: «Чтобы свести концы с концами, людям приходится разводить кур». Этой фразы мне хватило, чтобы понять уровень ведущих канала «Пятница!». Чтобы сводить концы с концами, сантехники чинят унитазы. Чтобы сводить концы с концами, конюхи убирают за лошадьми. И, чтобы сводить концы с концами, продюсеры придумывают программы. Например, «Тату навсегда».

Передача такая: люди зачем-то приходят, чтобы сделать татуировки вслепую, по эскизу чужих дядь и теть и по заказу своего партнера. То есть они подставляют свое тело непонятно кому, при этом совершенно не ясно, хорошо ли к вам относится спутник (спутница) вашей жизни. По идее, если доводить все до логического беспредела, можно было бы и мышьяк на столик выставлять в сахарнице: мол, давайте проверим, не отравит ли вам кофе жена? Смотрите-смотрите, Александр уже корчится в смертельных муках, а Агафья еще жива.

История, на которую я попала, касалась как бы известного персонажа. Он звался Владиком и когда-то обрел свою неземную славу в «Доме-2». Упитанный такой парниша, в коротких штанах. Из тех, кто сидит, широко расставив ноги и положив руку на место, которое считает центром вселенной и себя любимого. Про себя Владик говорит, что он «задрот в компьютерные игры». Его подруга сообщает, что работает «в криптовалюте» и у нее «были цели, потому что выросла в деревне».

- Что они хотят сказать друг другу татуировками? - спрашивают ведущие.

А что они могут сказать друг другу без татуировок?

Унылое запикивание будет ответом.

Им нечего было сказать ни до ни после. Так же, как девушке, которая в другом сюжете пришла, сказала, что пишет стихи, но не помнит ни одного своего стихотворения. На всех этих людей зачем-то поставили клеймо, которое должно было стать «тестом на доверие». После неудавшегося теста (ибо девушке эксперимент не понравился) прекрасный Владик удалился, сообщая, что не хочет «хавать дерьмо».

Ой ли, Владик? Ты именно этого не хочешь?

Наверное, уже пора спасать Владика и его друзей из цепких рук товарищей с татуировочной иглой и телекамерой. Может, даже отправить его туда, где бедные люди сводят концы с концами, разводя кур.

Но для канала «Пятница!» и его зрителей такая участь страшнее, чем уродливая татуировка на теле.

P. S. Шекспира жалко... Он, посмотрев это дивное шоу, точно бы переписал финал «Ромео и Джульетты» (сиречь Владика и его подруги): «Тату, тату на оба ваши дома!».