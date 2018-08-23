Катя Гордон выходит замуж в четвертый раз

СЕГОДНЯ 13:25 2018-08-23T13:27:16+03:00

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Личная жизнь Екатерины Гордон так долго была под пристальным вниманием прессы, что когда в прошлом году у известного адвоката и певицы начались новые отношения, она, пожалуй, впервые в жизни не стала их обнародовать. Поэтому о том, что скоро она выйдет замуж автор песен и защитник прав женщин рассказала, а вот за кого нет. Предложение руки и сердца от своего возлюбленного Катя получила еще весной прошлого года. На ее руке появилось кольцо с большим камнем, которое она постоянно носит. А вот недавно Гордон занялась подготовкой к свадьбе. Скорей всего, торжество пройдет в следующем году и по заверению самой невесты, это будет роскошная свадьба. Дело в том, что у Кати никогда не было торжество в его классической форме, так получалось, что она всего выходила замуж в джинсах и футболках. И возможно, из-за неуважение к этому ритуалу семейная жизнь впоследствии не складывалась. Организовать «свадьбу своей мечты» - это по –своему поломать систему и настроиться на счастливую и долгую жизнь. Причем, на праздник не планируется приглашать много людей, только самых дорогих и близких.

Напомним, Гордон была замужем три раза. Первый раз она сочеталась законным браком с телеведущим Александром Гордоном. Брак продлился шесть лет, и от него у Кати осталась лишь знаменитая фамилия. Во второй раз Гордон пошла под венец со звездным адвокатом Сергеем Жориным. Развод, который состоялся всего лишь через полгода после свадьбы, был скандальным, потому что Катя заявила, что адвокат сильно избил ее. Однако, это не помешало артистке вскоре помириться с мужем и родить от него сына Даниила. Они снова расписались в загсе, но брак просуществовал всего пару месяцев. С тех пор Гордон не афиширует свою личную жизнь, в прессу попадают лишь крохи информации.

Например, известно, что отцом ее сына Серафима стал некий Егор, которого Катя по собственному признанию выгнала сама. А накануне вторых родов в ее личном блоге появилось совместное фото с бизнесменом Игорем Мацанюком, который по инсайдерской информации и сделал Гордон предложение.