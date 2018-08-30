Китай впереди: составлен список вымирающих от пьянства стран

СЕГОДНЯ 12:44 2018-08-30T12:53:08+03:00

Авторы рейтинга утверждают, что только за 2016-й год от пьянства в Поднебесной умерло более 650 тысяч мужчин и почти 60 тысяч женщин Фото: REUTERS

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По версии медицинского журнала Lancet, страной с самой высокой смертностью от злоупотребления алкоголем стал Китай. Авторы рейтинга утверждают, что только за 2016-й год от пьянства в Поднебесной умерло более 650 тысяч мужчин и почти 60 тысяч женщин. Следом за китайцами идут индусы - больше 330 тысяч смертей за тот же период. Ну а замыкает тройку лидеров Россия. В нашей стране от алкоголизма умерло 180 тысяч мужчин и 43 тысяч женщин. При этом, если брать в расчет численность населения, Россия может смело менять бронзу на золото.

Медики говорят, что основные причины смертей - кровоизлияние в мозг, ишемический инсульт и эпилепсия. А в общем, алкоголь стал седьмым ведущим фактором преждевременной смерти и инвалидности.

НЕ РЕЙТИНГ, А ЧУШЬ

- Это крайне непрофессионально составленный рейтинг. Глупый и некорректный, - уверен руководитель Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. - Мне не понятно, откуда вообще были взяты эти цифры. Как смогли посчитать умерших, и с чего вдруг Китай и Индию назвали самыми вымирающими от алкоголя странами. Там проживает более миллиарда человек. Более того, представленные данные не соответствуют нашим внутренним исследованиям.