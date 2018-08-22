Звезды устроили флешмоб ко Дню российского флага

22 Авг. 23:22 2018-08-22T23:29:30+03:00

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Звезды шоу-бизнеса устроили флешмоб "Собери российский флаг". Из кепок и каски триколор выложил певец Олег Газманов.

- С Днём ФЛАГА! Россияне! Принял эстафету #соберицветафлага из подручных материалов. Собрал из гастрольных подарков! Передаю дальше- выкладывайте свои фото с хэштегом, - написал он в Инстаграме.

Идею подхватил артист Стас Михайлов и певица Зара.

- В этом году наш великий триколор держали в руках, рисовали на лицах, ставили хэш-тэги миллионы россиян и миллионы иностранных гостей, благодаря ЧМ-2018, который с ошеломительным успехом прошёл в нашей стране. Я счастлива, что живу в это историческое время, когда #Нашфлаг, гордо развевается над просторами нашей планеты, вселяя чувство гордости в сердца граждан России, - написала Зара.

АВТОПРОБЕГ И ФЕСТИВАЛЬ КРАСОК В ВИДЕ ТРИКОЛОРА

В честь триколора в Москве прошел автопробег. Идею предложил автомобильный блогер Константин Заруцкий, более известный как AcademeG. Его поддержали коллеги по Сети и в ней же бросили клич ко всем желающим присоединяться.

После 19:00 колонна машин, украшенных государственными флагами, проехала по центральным улицам столицы: от Воробьевых гор по Кутузовскому, а затем по Ленинскому проспектам.

«Городские Галереи» поздравила москвичей с Днем Государственного флага. Сделать памятную фотографию или видео на фоне российского флага можно будет до 22 сентября. И опубликовать в соцсети с хештегом #РоссияВКаждомОкне.

Фестиваль красок триколора прошел в Москве, Казани и Новороссийске. Его организовали представители городских парков отдыха каждого из трех городов. В этот день волонтёры раздали гостям специальную безопасную сухую краску белого, синего и красного цветов, и в определенный момент участники одновременно начали разбрасывать её, окрашивая себя и окружающих в цвета российского флага.