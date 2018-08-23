Драмкружок, кружок по фото... Стоит ли тратить деньги на дополнительное образование школьников?

СЕГОДНЯ 07:05 2018-08-23T13:41:08+03:00

ПодЗарядка - утреннее информационно-развлекательное шоу с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым

Сергей Краснов и Вероника Борисенкова обсуждают это с экспертами и слушателями в эфире программы «ПодЗарядка» на Радио «Комсомольская правда»

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Главные темы:

- Хоть стой, хоть падай. Новым символом ростовской команды стал ковёр!

- Давайте обсудим. Драмкружок, кружок по фото... Допобразование со школы - надо или нет? Сейчас в среднем расходы семьи школьника на репетиторов, кружки и секции составляют в среднем 25 тысяч рублей в год.

- Обзор прессы.

- Хоть стой, хоть падай. Стив Тайлер запретил Трампу использовать песни Аэросмит.

- Дави на газ. В России будут выпускать полноприводные Соболи. Шкода выпустила миллионный кроссовер. Топ-10 самых популярных автомобилей в мире.

- В Центральную Россию придёт "молодое" бабье лето.

- Эксклюзив "КП". Иван Краско - о разводе с женой, которая моложе его на 60 лет: "Девочку не удалось перевоспитать".

- Экспедиция КП "Вниз по матушке по Волге": прямое включение из лодки!

- Хоть стой, хоть падай. Новый флешмоб в соцсетях: мужчины ищут шрамы на указательном пальце.

- Коридоры власти.

- Топ-10 стран, где дети прогуляют 1 сентября. А ваш ребёнок прогуляет 1 сентября?

- Не только здоровье: чем порадуют санатории в бархатный сезон?