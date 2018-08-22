Владимир Путин: Вы не просто настоящие спортсмены, вы настоящие мужчины

22 Авг. 02:19 2018-08-23T11:54:08+03:00

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Посещение международного турнира по боевому самбо "Плотформа S-70", организованному Центром образования и единоборств "Самбо-70" и LEAGUE S-70, стало для Владимира Путина уже традицией. В разные годы он приходил посмотреть на поединки российских бойцов против сборной мира вместе с лидерами других государств, но на этот раз в компании президента России на турнир приехали хоккеисты "Красной машины" - действующие игроки КХЛ и НХЛ и легенды советского хоккея. Они в этот день сыграли в Олимпийском парке благотворительный матч ради помощи детям "От чистого сердца". В нем должен был сыграть и Путин, но не сумел, за что извинился.

- Как у нас говорят, был занят на работе, - пошутил президент, общаясь с хоккеистами.

Прославленный российский хоккеист Павел Дацюк. ФОТО Иван ПИСАРЕНКО

Генеральный директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев и спортсмены перед началом боёв. Фото Иван ПИСАРЕНКО

Вместе с Владимиром Путиным за боями наблюдал президент международной федерации хоккея Рене Фазель и французский горнолыжник Жан-Клод Килли.

Президент международной федерации хоккея Рене Фазель (слева), президент России Владимир Путин и многократный олимпийский чемпион, а нынче почетный член МОК Жан-Клод Килли. ФОТО Иван ПИСАРЕНКО

Двенадцать поединков продлились практически четыре часа, и завершились, когда на часах было уже два часа ночи. Президент страны поднялся на ринг, чтобы наградить победителя главного боя вечера Дениса Гольцова. Перед тем, как вручить чемпионский пояс, он пожал руки всем участникам, и оказалось, что огромные бойцы ничем не отличаются от всех остальных встречающихся с Путиным - они так же просили разрешения сфотографироваться с президентом.

Турнир "Плотформа S-70" организован Центром образования и единоборств "Самбо-70" и LEAGUE S-70. Фото Иван ПИСАРЕНКО

Двенадцать поединков турнира продлились практически четыре часа. Фото Иван ПИСАРЕНКО

Владимир Путин и Денис Гольцов во время награждения победителей. Фото Иван ПИСАРЕНКО

Пояса победителей турнира. Фото Иван ПИСАРЕНКО

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев. ФОТО Иван ПИСАРЕНКО

- Хочу поблагодарить всех спортсменов, они еще раз порадовали нас своим искусством, своим мужеством, - сказал Путин. - Вы не просто настоящие спортсмены, вы настоящие мужчины. Мы, конечно, всегда болеем за наших, но как быть тем, у кого нет поддержки зала. А они к нам приехали. Спасибо им! И особые слова благодарности организаторам турнира, он стал известным и уважаемым в мире боевых искусств. Сюда едут с удовольствием. Это замечательное мероприятие, которого ждут любители спорта. Всех поздравляю, желаю новых удач и, главное, здоровья!

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«Плотформа-S-70» в Сочи: за турниром по самбо следили Владимир Путин и звезды спорта

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, певица Пелагея, легенда российского хоккея Вячеслав Фетисов и «Красная машина» - от знаменитостей на чемпионате по самбо «Плотформа-S-70» в Сочи просто рябило в глазах. Почти за каждым столиком (бой уже который год подряд проходит на ринге клуба «ПЛОТFORMA», расположенного в открытом море) – известная личность. Звезды шоу-бизнеса, олимпийские чемпионы, бизнесмены, политики. (подробности)