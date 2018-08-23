2018-08-23T13:13:58+03:00
Звезды

Обколотую Волочкову срочно госпитализировали

А балерина возьми и станцуй с врачом
Ольга АНТОНОВА
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Анастасия Волочкова на отдыхе.Анастасия Волочкова на отдыхе.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Меньше всего Анастасия Волочкова думала, отправляясь на отдых в Грецию, что ее отпуск так быстро обернется госпитализацией. Об этом артистка рассказала в своем аккаунте в соцсети Instagram.

"Я обожаю лето, солнце, море, позитив, – рассказала балерина. – Как оказалось, море не безопасно. Сначала меня укусила пчела. И была на нее аллергия. А вчера, плавая в море, я ударилась стопой о большой камень с морскими ежами. Я знала, что их тут много, и плавала, не становясь на дно. Ударившись и подплывая к берегу, я думала: только бы не ежи! Увидев стопу, я испугалась! Она вся была в иголках черных!"

Нога артистки опухла – потребовалась срочная госпитализация. "2,5 часа врач вытаскивал 20 иголок! Мне еще повезло, что сразу обратились за помощью. Повезло и в том, что я не наступала на пятку, шла на полупальцах. Это свойственно в моей профессии. Доктор оказался таким позитивным, что, несмотря на боль во время этой процедуры, после мы с ним даже потанцевали в кабинете".

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Обожаю лето, солнце, море, позитив. Как оказалось, море не безопасно.
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Вот, действительно, Волочкова- человек, который из любых лимонов сможет сделать лимонад. А из любой, даже неприятной ситуации извлечь какой-то позитив.

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Ну как вы, мои дорогие? Как отдыхаете и где? Я на Корфу любимом.
10881 отметок «Нравится»689 комментариевInstagram

Напомним, «Комсомолка» писала, что в середине лета балерина закрутила роман с бизнесменом, с которым вместе отправилась отдыхать в Турцию. Причем, в это же время туда улетела на каникулы и дочь звезды инстаграма вместе со своей бабушкой. Но их балерина поселила в отдельном отеле и даже на другом побережье, видимо, что провести романтический отдых с новым возлюбленным в форме тет-а-тет.

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