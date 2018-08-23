Кто истинный выгодоприобретатель пенсионной реформы?

СЕГОДНЯ 14:45 2018-08-23T14:45:13+03:00

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В ходе обсуждения законопроекта имели возможность выступить все заинтересованные стороны. Прежде всего, это министр труда Максим Топилин. Свое мнение высказали председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов, высказались лидеры всех парламентских фракций, включая оппозиционеров Геннадия Зюганова, Владимира Жириновского и Сергея Миронова. Трибуна была предоставлена и лидеру российских независимых профсоюзов Михаилу Шмакову.

В результате обсуждения стало очевидно, что наиболее сильные тезисы прозвучали от сторонников пенсионной реформы. Ими было подчеркнуто, что реформа не только назрела, но уже и «перезрела». Все страны проводили подобную реформу и повышали пенсионный возраст, когда на 1 пенсионера приходилось по 3 – 2,5 работающих. У нас сейчас на 1 пенсионера приходится 2 работающих. Фактически каждый из нас сегодня для бесперебойного пенсионного обеспечения должен отдавать половины своей зарплаты. И свобода маневра в проведении реформы с каждым годом сужается.

Дело в том, что за последние 10 лет трансферты в Пенсионный фонд из федерального бюджета составили более 3 триллионов рублей. По объему средств это сравнимо со всеми нашими тратами на образование, с почти всеми тратами на медицину. А это означает, что мы украли сами у себя деньги на образование, медицину, дороги. Мы просто их проедаем.

Если сейчас не провести реформу, то к 2024 году количество пенсионеров значительно увеличится, а к 2030 году – практически сравняется с числом работающего населения. И уже тогда мы не только не сможем повышать пенсии. Учитывая инфляцию, размер пенсии будет таков, что на нее можно будет купить примерно столько, сколько сейчас можно купить на 10 тысяч рублей. Это означает, что 50 млн. пенсионеров, которые будут к тому времени в стране, окажутся в абсолютной нищете. Поэтому альтернативы пенсионной реформе нет.

Прозвучавшие аргументы о том, что на эти цели надо потратить нефтяные и газовые деньги, не выдерживают никакой критики и являются чистой воды популизмом: у нас уже сейчас все трансферты в Пенсионный фонд происходят из национального бюджета, который и формируется в большей степени нефтяными и газовыми доходами государства.

Аргументы о том, что деньги нужно брать у наших олигархов, также не состоятельны, потому что триллионы рублей, которых нам не хватает для пенсионного обеспечения, не могут быть покрыты состояниями всех вместе взятых российских олигархов. Состояния Абрамовича, например, хватило бы на 3 месяца выплаты пенсий. А что дальше-то?

И уж тем более популистскими заявлениями выглядят предложения о продаже «всех зданий Пенсионного фонда». Поелику их стоимость составляет около 10 млрд. рублей, а затраты на пенсии – триллион рублей, то есть тысяча миллиардов. И точно также с зарплатами депутатов Госдумы. Это – лишь 1,5 млрд. рублей, а нам нужен триллион.

Ни один из противников пенсионной реформы не предложил никаких мер или каких-то альтернативных путей, проявив свою полную несостоятельность в решении вопроса. Альтернативных вариантов, способных адекватно наполнить Пенсионный фонд, у них нет, есть только варианты смягчения реформы. Но варианты смягчения предложила и «Единая Россия».

Однако и ряд предложенных мер по смягчению реформы также является популизмом. Например, популизмом выглядит предложение отказаться от повышенных персональных пенсий депутатов Госдумы. Понятно, что это проблему никак не решает, а просто является неким реверансом в сторону общественного мнения, которое раздражено большими зарплатами и пенсиями депутатов.

Реальной мерой по смягчению реформы можно назвать сохранение тех льгот, которые сегодня имеются у людей пенсионного возраста для тех возрастов, которые были раньше. Речь идет о сохранении пенсионных льгот для людей, начиная с прежнего пенсионного возраста – 55 и 60 лет соответственно. Это 80 процентов всех льгот. Для этого необходимо лишь внести поправки в региональные законодательства, уточнив, с какого возраста эти льготы будут предоставляться. Это компенсационная мера.

Что касается беспокойства о том, что люди предпенсионного возраста не найдут работу, то в стране будут приняты меры по поощрению работодателей, которые оставляют и нанимают таких сотрудников. Сюда же можно отнести их обучение, диспансеризацию, предоставление дополнительных отпусков. Таким образом, предусматривается целый пакет мер социальной поддержки людей предпенсионного возраста.

Кроме того, необходимо сказать о том, что текущая демографическая ситуация в России говорит о том, что в будущем в связи с низкой рождаемостью в 90-е годы, медленным замещением рабочей силы, будет расти количество рабочих мест. Сейчас миллионов рабочих мест не хватает, и чувствуется большое миграционное давление. Мигранты готовы за маленькие зарплаты занять рабочие места в России. Если мы будем сдерживать миграционный поток, то работодатель, хочет он того или нет, будет вынужден нанимать людей предпенсионного возраста, ощущая явную нехватку рабочих рук.

Результатом этой реформы станет то, что к 2024 году размер пенсий увеличится до уровня 40 % от бывшей заработной платы, что позволит пенсионерам более-менее достойно существовать. А дальше можно будет ставить и более сложные задачи.

Говорить о том, что государство стремится к получению сверхдоходов за счет сокращения количества пенсионеров, получению гигантского объема высвободившихся средств, которые якобы можно будет направить на какие-то свои цели, не приходится. Все деньги, высвобождаемые в государстве за счет повышения пенсионного возраста, ровным счетом не пойдут ни на какие другие цели, кроме пенсионного обеспечения, все они будут направляться в Пенсионный фонд на повышение пенсий. Именно пенсионеры и только пенсионеры являются прямыми бенефициарами этой реформы.