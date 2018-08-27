Сегодня рак - это не приговор. Ранняя диагностика спасает жизнь

СЕГОДНЯ 10:30 2018-08-27T10:36:11+03:00

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В мире и в России злокачественные образования занимают второе место среди причин смертности населения, уступая лишь сердечно-сосудистым заболеваниям. Однако мнение о том, что любая опухоль — это приговор, безнадежно устарело.

«Благодаря достижениям медицины в России уже больше 50% онкологических пациентов, заболевших впервые, успешно вылечиваются. А на ранних стадиях с помощью нетоксичной терапии, малоинвазивных операций можно вылечить до 98% злокачественных образований», - рассказывает Анатолий Нахимович Махсон, Руководитель Центра онкологии МЕДСИ, заслуженный врач РФ.

В лечение онкологических заболеваний дорога каждая минута. Время бесценно, именно поэтому лечиться надо не только своевременно, но и по самым современным протоколам, с применением новейшего высокотехнологичного оборудования. Возможность обратиться к лучшим специалистам в своей отрасли, не уезжая за границу - это реальность сегодняшнего дня.

В Центре онкологии МЕДСИ специалисты оказывает комплексную медицинскую помощь, включающую высокотехнологичное современное лечение и реабилитацию.

К лечению пациентов применяется комплексный подход. Медицина компетенций состоит из нескольких компонентов, на основе которых формируется весь комплекс лечебно-реабилитационных мероприятий:

• профессионализм, опыт врача и инновационные технологии лечения,

• возможности современного оборудования,

• медицинский сервис.

Диагностика. Большинство злокачественных образований на ранних стадиях никак себя не проявляет. Если появляются симптомы - то это уже опухоль в запущенной стадии. А выявить заболевание на ранней стадии возможно только с помощью скринингов – комплексных диагностических программ.

С помощью данных программ можно диагностировать до 90% существующих сегодня злокачественных новообразований. Программа включает в себя все необходимые консультации онкологов и узкопрофильных специалистов, лабораторные тесты и диагностические обследования (УЗИ, МРТ, эндоскопические исследования).

В среднем, обследование длится 2-3 дня. Пациент приходит в клинику и проходит диагностические процедуры согласно индивидуальному плану. Через 7-10 дней по результатам исследования выдаётся заключение о состоянии здоровья, отсутствии или наличии онкологических заболеваний и общие рекомендации от всех пройденных специалистов.

МЕДСИ рекомендует проходить онкоскрининг, если:

• вы старше 40 лет;

• у вас есть родственники, которые болели онкологическими заболеваниями;

• вы отмечаете у себя признаки отклонения от нормального состояния здоровья, похожие на симптомы онкозаболеваний (резкая потеря в весе, отсутствие аппетита, повышенная утомляемость, изменение кожных покровов и т.д.);

• вы работаете или работали на вредном производстве;

• вы проживаете в экологически неблагоприятном регионе;

• вы курите;

• у вас есть одно из следующих заболеваний: ожирение, гепатит В и С, атрофический гастрит, полипы, генитальный герпес или эрозии.

Лечение. В Центре Онкологии собрана команда выдающихся специалистов - профессора, кандидаты и доктора медицинских наук, профессионалы c большим опытом работы в области онкологии: хирургии, химиотерапии, гематологии. Среди них - Анатолий Нахимович Махсон, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, эксперт с мировым именем в области органосохраняющей хирургии, а также Михаил Иванович Давыдов, академик РАН и РАМН, член Европейского и Американского обществ хирургов, профессор. За их плечами — уникальный опыт в клинической онкологии и сотни успешных операций.

Анатолий Нахимович Махсон, онколог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ.

Под их руководством в Центре осуществляется лечение с применением технологий, основанных на рекомендациях профессиональных зарубежных и отечественных сообществ.

Помимо успешного выздоровления, современная онкохирургия также ставит своей целью кардинальное улучшение качества жизни пациента после перенесённого лечения. Одна из приоритетных задач - чтобы после любого оперативного вмешательства человек не чувствовал себя ограниченным в чём-либо.

Пример из практики специалистов Центра онкологии доказывает, что этот подход возможно реализовывать даже в самых сложных случаях. В МЕДСИ обратился мужчина с раком пищевода. В клинике, где он лечился ранее, врачи предлагали удалить опухоль вместе с пищеводом, впоследствии установив стому. После такой операции он остался бы инвалидом на всю жизнь. Специалисты МЕДСИ нашли альтернативное решение: удалить опухоль и создать новый орган, «включив» его в работу организма. Сейчас мужчина ведет привычный, активный образ жизни. Соблюдения строгой диеты не требуется. Это и есть качество жизни и высокие технологии современной медицины.

В Центре онкологии для проведения большинства операций применяется подход «fast-track» хирургии – хирургии «быстрого пути», благодаря которому не только сама операция проходит с минимальной травматизацией, но и восстановительный период является максимально коротким. Хирургическое вмешательство осуществляется через небольшие проколы, благодаря чему на теле практически не остается видимых следов. В некоторых случаях (например, при заболеваниях пищевода) операция может быть проведена эндоскопически.

Медицинский сервис. В МЕДСИ практикуется персонализированный подход - план лечения составляется индивидуально в каждом конкретном случае. В основе – решение консилиума врачей - хирурга, онколога, специалиста лучевой терапии. Во время прохождения химиотерапии, исследований или визитов к врачу пациента сопровождают администраторы Центра. Курс химиотерапии можно проходить как амбулаторно, так и стационарно. С целью определения эффективности проводимого лечения обязательно осуществляется контрольное обследование после 3 курсов химиотерапии. На основе его результатов лечащий врач может вносить корректировки в программу лечения, если это необходимо. После окончания лечения осуществляется динамическое наблюдение у лечащего врача.

Центр Онкологии МЕДСИ в Клинической больнице в Боткинском проезде

Адрес: 2-ой Боткинский проезд, дом 5, корпуса 3 и 4 ГКБ им. Боткина

Телефон: + 7 (495) 7-800-500

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