2018-08-24T01:03:17+03:00
Общество

Экспедиция «КП» по Волге: Казаки — не разбойники и батюшка-сварщик

Журналисты «КП» решили проплыть на резиновой лодке по всей Волге и уже добрались до Волгограда [видео]
Владимир ВОРСОБИНДмитрий СТЕШИНВиктор ГУСЕЙНОВ
Поделиться:
Две прекрасные девушки-казачки, в старинных платьях, косы – с руку толщиной, расхаживают лебедкамиДве прекрасные девушки-казачки, в старинных платьях, косы – с руку толщиной, расхаживают лебедкамиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

См. начало

См. маршрут путешествия

Связаться с экспедицией можно по телефону +7 915 363-19-34: наш спецкор Дмитрий Стешин всегда на связи. Предпочтительнее использовать WhatsApp - так ваше сообщение точно не пройдет мимо

ПРАВОСЛАВНОМУ – ПРАВЫЙ РУЛЬ?

Не в первый раз замечено – чем дальше от Москвы, тем теплее встречают Экспедицию «КП». В этот раз, нам наметили точку рандеву в каком-то жутковатом месте, перед последней плотиной Волжской ГЭС. Заброшенная промзона, сгоревшие или заброшенные дачи на берегу. Наш резиновый «Карасик» крутился в недоумении – выискивал где пристать, и нечаянно сделал доброе дело – сорвал винтом браконьерскую сеть, так называемую «китайку». Дешевую и одноразовую, Бог знает, сколько тонн рыбы сгубили этой дрянью. Пока мы выдирали леску из винта, берег ожил – как в кино, выскочили на высокий яр казаки на конях. Кобыла Тревога, дошедшая на копытах до Крыма и обратно, танцевала на пляже для Гусейнова и его фотоаппарата. Потом, в антропогенной степи, запылила колонна машин. Отец Юрий (Надюк), настоятель храма Константина и Елены, оказался слушателем Радио «Комсомольская правда» и принял нас радушно, попутно решив самую муторную и главную проблему экспедиции – объезд плотин и шлюзов, куда нас не пускали по строгим правилам речного судовождения. Секунда – сорок крепких рук забросили наши лодки в грузовик и отец Юрий, радушно распахнул водительскую дверь своей старенькой машины. Руль в ней был с другой стороны.

Не в первый раз замечено – чем дальше от Москвы, тем теплее встречают Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Не в первый раз замечено – чем дальше от Москвы, тем теплее встречаютФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Православному человеку – правый руль, - пробасил батюшка.

Стешин, фанат «японок», просветлел лицом, он получил сакральное объяснение своей извращенной страсти. И мы поехал в храм, к которому притулился казачий хутор. Или наоборот.

Секунда – и сорок крепких рук забросили лодки в грузовик Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Секунда – и сорок крепких рук забросили лодки в грузовикФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КРУТИСЬ, БАТЮШКА, КАК ХОЧЕШЬ

- Первый наш храм сгорел, - толковал батюшка по дороге, - пожар начался со стены, где никакой проводки не было…

- Подожгли? – вскинулся Стешин.

- И так могло быть. Испытание нам такое выпало. Начали строить второй.

Стешин решил направить тихую беседу на старые склочные рельсы, положенные во время прошлых споров с Ворсобиным, на тему церкви и бизнеса:

- Я так понимаю, вас рукоположили на приход (Стешин продемонстрировал знание внутрицерковной терминологии), а дальше – крутись как хочешь? Извините, как в анекдоте с ментом и пистолетом?

Отец Юрий, настоятель храма Константина и Елены, оказался слушателем Радио «Комсомольская правда» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Отец Юрий, настоятель храма Константина и Елены, оказался слушателем Радио «Комсомольская правда»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Отец Юрий не обиделся:

- И так можно сказать. Но нам помогал божий промысел. Вот, видите – остатки цехов? Это бывший деревообрабатывающий комбинат. Москвичи его купили, а зачем – неведомо. Стали осматривать его, в одном из помещений нашли пять кубов просушенного бруса, давно там лежал. Пришли ко мне – «батюшка, забирай, а то у нас вечером самолет, куда деть его не знаем, оставим – украдут!». А я как раз голову ломал – где брус взять? Хорошо, брус нашелся. На чем перевезти? И тут в храм заходит мужичок. Говорит, мол, я за мебелью приехал в Волжск, а клиент будет через два часа. Может, вам чем-то помочь, перевезти чего надо? С кирпичом тоже самое – утром прихожу в храм – у забора машина кирпича на поддонах, и накладная сверху лежит. Я только через год узнал, кто мне его подарил. Вот так и построили храм. А купола я сам ему сварил.

- ?

- Да сварщика не мог найти долго, или деньги огромные просили. Но Господь наградил меня таким талантом, что я если увижу, как что-то делается, могу тут же повторить. Вот, повторил.

- А аргоном можете? - спросил Стешин, сварщик третьего разряда.

- Надо чтобы показали, думаю, смогу.

Прямо за храмом – облезлые пятиэтажки, рабочий поселок Краснооктябрьский при умершей промзоне Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Прямо за храмом – облезлые пятиэтажки, рабочий поселок Краснооктябрьский при умершей промзонеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ПРОВЕРКА ГРАНТОМ

Известно, что есть приходы богатые – например, в подмосковных деревнях, заселенных зажиточными дачниками или вовсе чиновниками и бизнесменами, которые не жалеют деньги на искупление своих грехов. Есть приходы, где батюшки зимой голодают вместе со своими многодетными семьями. У отца Юрия оказался не голодный, а сложный приход. Прямо за храмом – облезлые пятиэтажки, рабочий поселок Краснооктябрьский при умершей промзоне. Тоскливое зрелище. И тут же, кони, местные, дончаки, скачут с достоинством на базу. И две прекрасные девушки-казачки, в старинных платьях, косы – с руку толщиной, расхаживают лебедками. Голуби воркуют на казачьей голубятне. А мы сидим в трапезной казачьей крепостицы, построенной по средневековому образцу, и оторопело любуемся этой игрой контрастов.

- Я с Украины сюда приехал, со Львовщины – вдруг говорит отец Юрий, и все за столом тут же замолчали, как над покойным.

А при храме конюшня Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А при храме конюшняФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Тяжело там православным из московского патриархата, - осторожно заметил Стешин.

- Тяжело, только Господь не зря дает нам испытания по силам. Проверяет, кто на что способен. А здесь не легче было. Люди пили страшно, работы нет, безнадега. Мусор из окон… Газонов нет. Даже спортплощадки не было. А теперь, на наши праздники казачьи по три тысячи человек собираются. Парк, вон, заложили. Над каждым деревцем трясемся – поливаем, укутываем в заморозки.

За щучьими котлетами, переходим к роли государства, к его участию в этой красоте. К общественным проектам – чиновники обычно ожидают средней стадии их готовности, чтобы не вписаться в безнадежное дело, потом начинают помогать. Ну и под конец, приезжают сфотографироваться с саженцами – мол, и мы сажали парк. Гранты дают, и церковным общинам и казачеству, только получить их мудрено, но можно.

На водопое Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На водопоеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Думаю, это такая проверка, на первом этапе, - говорит атаман хутора Дим Димыч. - Если ты грант выбить не смог, значит, и все дело запорешь. Тест такой.

- У вас реестровое казачество?

Дим Димыч морщится:

- Всякое. Казачество в душе должно быть и в голове (показывает на грудь и лоб), а ходить охранять мероприятия вместе с ментами – это не то совсем. А мы просто живем по старому укладу, стараемся, других своим примером учим. И нас учат.

- Кто?

- Да те же дагестанцы. Просто берут и делают.

Казачество в душе должно быть и в голове Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Казачество в душе должно быть и в головеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ДОРОГА К РОДИНЕ-МАТЕРИ

Быстро темнело, и мы заспешили к шлюзам. А там нас ждал сюрприз – гигантский канал, выложенный плиткой, склоны под 20 градусов, и все экспедиционное добро нужно было стаскивать вниз… Руки опустились. Но отец Юрий тут же снял с себя рясу и оказался в джинсах и рубашке. Первым уцепился за леер лодки:

- Давайте, православные, потащили, все получится.

У нас получилось, и удивительный батюшка, отец-сварной, долго махал нам вслед. На выходе из канала шлюза наш «Карасик» чудом разминулся с буйным пароходиком – на палубе толпа людей танцевала с топотом, взвизгами и пересвистом. Мелькали потные белые рубашки мужиков и цветастые платья.

Волгоград с воды сиял так, что не читались огни на бакенах, а мели были не видны. В этой иллюминации совсем потерялась Родина-мать, один из сакральных символов и Волгограда и всей страны. На утро, если получится, мы обязательно к ней придем.

Продолжение следует.

А экспедиция отправляется дальше Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А экспедиция отправляется дальшеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КСТАТИ

Как связаться с экспедицией

Хотите подсказать ребятам интересные маршруты? Или, может быть, позвать корреспондентов "КП" в гости? Связаться с экспедицией можно по телефону: +7 915 363-19-34. Мы ждем ваших историй!

Множество интересных мест для отдыха вы найдете в "Туристических путеводителях" от "Комсомолки" на shop.kp.ru и в фирменных магазинах "КП".

Авария в экспедиции.На 1000 километров резиновая лодка, на которой спецкоры КП отправились по Волге, не выдержала, пришлось экстренно чинить.

Еще больше материалов по теме: «Экспедиция «КП»: «Вниз по матушке, по Волге»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что подарить на День воспитателя детского сада
Праздник воспитателей детского сада у нас пока не так широко известен, как День учителя. Тем не менее, поздравить представителей этой профессии стараются многие родители дошкольников. Рассказываем, что можно подарить на День воспитателя детского сада
Новости 24
Пропавший у берегов Габона танкер с россиянами на борту нашли
«Мы зажжем в конце!»: Звезда «Теории большого взрыва» обещает, что последний сезон сериала станет лучшим
Правозащитник Иван Мельников: Появление второго видео с избиениями в ярославской колонии было вполне ожидаемо
Жертвами авиаудара межарабской коалиции в Йемене стали более 30 человек
«Доктор Хаус» меняет профессию: Хью Лори в новом сериале сыграет космонавта
Украина обратилась в ВТО в связи с проигранным России спором по удобрениям
МИД РФ: состав участников встречи "московского формата" по Афганистану находится в проработке
«Единая Россия» представит в Госдуме предложения по обустройству воинских мемориалов
Журнал Time опубликовал на обложке Трампа в затопленном Овальном кабинете
Лавров и Помпео провели телефонный разговор
Прилепин прокомментировал свое задержание на границе с Боснией и Герцеговиной
В ЮАР арестовали предположительно российское судно
Минфин продолжит выполнять план закупок валюты для бюджетного правила
В правительстве рассказали о травме Дмитрия Медведева
Порошенко назвал условие, при котором вступление в НАТО станет реальным для Украины
Помпео представил нового спецпредставителя США по КНДР
Дочь Нины Руслановой опровергла сообщение об экстренной госпитализации актрисы
Патрушев: РФ и США договорились восстановить рабочие контакты по линии МИД и Минобороны
Патрушев и Болтон не подписали итоговый документ из-за позиции США