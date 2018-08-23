Арас Агаларов: Центробанк мог бы удержать рубль от падения. Но почему-то не захотел

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-23T17:16:52+03:00

Президент компании «КРОКУС», известный российский миллиардер считает, что рост курса валют не продиктован санкциями, а у нас достаточно резервов, чтобы это исправить [аудио]

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- Здравствуйте, Арас Искендерович! Я вам обычно звоню в беспокойные дни, когда все думают, что делать с евро, с долларом, с рублями. Евро повысился до 79 рублей. Доллар тоже бьет рекорды. Мы с вами дважды в этом году обсуждали эту тему, но вы не давали прогноза, что будет настолько плохо.

- На самом деле, это (падение рубля – А.Г.) было легкоустранимо.

Если вы посмотрите на объем золотовалютных резервов в стране, они не уменьшались и не уменьшились. Это говорит о том, что Центробанк имел возможность удержать курс евро и доллара, но почему-то этого не сделал. Особых сумм, которые надо было израсходовать на поддержание рубля, думаю, не потребовалось бы. Это были бы небольшие суммы, исчисляемыми несколькими миллиардами долларов - по сравнению с резервами, которые составляют 457 миллиардов.

- А сейчас Центробанк опять золото закупил. Очень много золота!

- Это, может быть, и правильно. Не помешает. Но к курсу валюты это событие не привязано.

С моей точки зрения, экспортерам газа, нефти и металлов понижение рубля выгодно: для того, чтобы покрыть себестоимость своей продукции при таком курсе им надо продать намного меньше на валютной бирже долларов. Это раз. Во-вторых, любой нормальный человек (я имею в виду экспортеров), будет продавать свою валюту на самой высокой точке. Поэтому экспортеры объективно по экономическим причинам не заинтересованы в продаже своей выручки на низкой ноте, а сокращение выброса валюты на рынок автоматически повышает ее курс. Это с одной стороны.

С другой стороны, мы население подталкиваем к тому, чтобы оно уходило в доллары и евро.

На мой взгляд, нет ни одного позитивного фактора, который бы говорил о том, что повышение курса евро и доллара принесет пользу экономике. Но почему-то Центробанк не удерживает рубль, хотя мог бы сделать это…

- Мало ли – лето, отпуска, успеется…

- Знаете, если у вас машина на холостой передаче стоит на спуске, если вы ее в первый момент не удержали каким-то образом, камень не подложили под колесо, например, - она легко может сорваться и покатить вниз. И если чуть-чуть наберет скорость, вам ее уже остановить не удастся.

Вот такая ситуация у нас была, если помните, в 2014-м году. Но тогда были объективные причины для того, чтобы это произошло.

Арас Агаларов, президент компании "КРОКУС" - о том, доколе будут расти доллар и евро 00:00 00:00

Но сейчас-то никаких причин для того, чтобы у нас рубль обесценивался, нет. Потому что у нас положительное сальдо торгового баланса, у нас экономики приспособились к этим ценам. А теперь все надо начинать заново.

Знаете, человек жил с давлением 120 на 80, а сейчас у него давление будет 100 на 140. И он должен полностью перенастраивать свою жизнь. У нас с экономикой происходит то же самое.

- Может, дело в том, что все это творится на фоне вступления в силу нового пакета антироссийских санкций?

- Мы должны понимать, - наша международная политика должна быть подкреплена какими-то внутренними экономическими поступками и действиями. Ну, как это объяснить наглядно?

Ну, вот я возвращаюсь, может, в не очень популярные времена, во времена Сталина: когда он понимал, что война неминуемая, он предпринимал какие-то действия, которые бы предвосхитили ту ситуацию, в которую может попасть страна. Переводили заводы за Урал и так далее.

Я почему это сравнение привел? Мы понимаем, что если нам грозят санкции, мы заранее должны внутреннюю свою систему выстроить под то, чтобы она этим санкциям как-то могла сопротивляться. Но, как мне кажется, это пока не очень происходит.

- Что нужно сейчас делать?

- У нас установлен плавающий курс валюты, с ним я абсолютно не согласен. Плавающий курс – это раздолье для спекулянтов, для пустых денег. Если вы посмотрите статистику, у нас на валютной бирже продаются и покупаются в день десятки миллиардов долларов. Десятки! А реальный запрос экономики – миллиард долларов в день.

То есть, при том, что у нас плюс 130 миллиардов положительное сальдо торгового баланса, миллиард долларов в день - это такая смехотворная сумма по сравнению с тем, что происходит на валютной бирже.

И, естественно, когда у нас курс начинает уходить, то это раздолье для трейдеров. Банкиров, которые начинают этим начинают зарабатывать на курсовых разницах. И мы эту задачу для них успешно подготавливаем.

- Простым людям, у которых не миллиарды, но есть какие-то накопления, им, нам что делать? Покупать ковры и холодильники? Менять валюту на рубли или рубли на валюту?

- Можно одним словом сказать: терпеть. Куда ни вложишь, чего не поменяешь - курс ушел. Догонять уходящий поезд сложно!

- А может, не париться, а готовить детей к школе. Догуливать отпуска. Ходить в театр. Чего-нибудь вкусное покупать. Да?

- Ну, в общем… Это, Александр, уже бытовые советы, на которых я не специализируюсь. На самом деле, жалко, что так получается у нас.

- Но мы вытерпим?

- Россия, конечно, вытерпит. Ресурсов много. Страна с большим и огромным потенциалом. И население очень стоическое. Поэтому в конце будет все хорошо.

Но лучше бы этого не допускать...