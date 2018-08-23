Вячеслав Зайцев и Татьяна Михалкова чуть не довели до слез молодого дизайнера

СЕГОДНЯ 17:40 2018-08-23T18:02:29+03:00

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В РГУ имени А.Н. Косыгина все крутилось, шелестело, блестело и куда-то бежало: молодые дизайнеры готовились предъявить свои работы в полуфинале конкурса «Русского силуэта». Мероприятие, конечно, волнительное. Не просто предъявить таким гуру моды, как Вячеслав Зайцев, Татьяна Михалкова, Наталья Туровникова, Александр Митрошенков Сергей Сысоев и другим влиятельным людям в мире фешна свои работы. Надо постараться, чтобы твоя коллекция была бы яркой, запоминающейся но при этом без пошлости, откровенных заимствований и несколько свойственной современным дизайнерам безумной эклектики. В Косыгина были показаны 24 коллекции из 300.

Вячеслав Зайцев и Татьяна МихалковаФото: Предоставлено организаторами

Авторами выступили студенты Лаборатории моды Вячеслава Зайцева, Национального института дизайна РГУТиС, РГУ имени А.Н. Косыгина…Конечно, жюри пришлось нелегко. Авангард, романтизм, гранж, ретро, модерн прочие искания себя заставляли вспомнить слова «нашего всего» из поэмы «Цыганы». Но интересные работы, безусловно, присутствовали. Быть может, кто-то из этих ребят, так смело экспериментирующих с цветами и фактурами в итоге станет одевать саму Аллу Пугачеву. Или Валерия Кипелова. Или, чем черт не шутит, Леди ГаГу.

«20 лет назад именно здесь, в этом зале, мы начинали наш первый московский полуфинал... Мы гордимся, что наш конкурс стал частью большой программы по развитию модной индустрии в России. И я верю, что уже в ближайшее время каждый из нас с гордостью будет носить стильную одежду с надписью «Сделано в России»!», - поприветствовала юных модельеров Татьяна Михалкова.

В Москве прошел полуфинал XII Международного конкурса молодых дизайнеров «Русский Силуэт»Фото: предоставлено организаторами

В финал в итоге прошло «шестеро молодых»: Ирина Мочалина («Варвара-краса...»), Кристина Минниханова («Квадрат в кубе»), Лилит Петросян («Свет в океане»), Мария Кузнецова («Love Letter»), Анастасия Козлова («Русский сувенир»), Парасковья Иннокентьева («Елю-еня»). Были и спецпризы, которым позавидовал бы любой: обучение make-up на Мосфильме от Estel Shine, эксклюзивный каталог «От конструктивизма к дизайну» от Наталии Козловой, участие в показе на Неделе моды в Москве от его организатора Валерия Белгородского.

Победила в полуфинале Мария Кузнецова. Она была не готова к тому, что Зайцев, Михалкова и Ко выберут именно ее, и зря - зал практически в полном составе рукоплескал ей стоя. «Это было настолько неожиданно. Я настолько сильно этого ждала, что чуть не расплакалась! У меня было столько эмоций, ведь это мой первый серьёзный конкурс и самая первая коллекция. Я очень долго к этому шла и к финалу обязательно сделаю коллекцию ещё лучше» - призналась уроженка Иваново, смахивая слезу счастья. Мы погуглили Марию. Оказалось, она любит Дэвида Линча сериал «Твин Пикс» - в честь него была названа ее предыдущая коллекция, "В гости к Дэвиду".

Конечно, жюри пришлось нелегкоФото: предоставлено организаторами

Американского режиссера Мария любит за то, что он, по ее словам, «очень таинственный, использует метод, что обращается к разуму в последний момент». На самом деле, как нам показалось, влияние режиссер «Твин Пикс» оказал на многих других конкурсантов, о чем они стыдливо умолчали. Но главное, что шестеро победителей полуфинала было выбрано: 10-го ноября они будут демонстрировать свои модели в Гостином Дворе. Где с ними за главный приз обучение в магистратуре Domus Академии в Милане по программе, созданной Джанфранко Ферре, будут сражаться еще 80 участников.