«Это не рубль слабый, а доллар сильный». Каковы причины нынешней девальвации

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-24T01:04:01+03:00

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Россияне снова стали с опаской смотреть на вывески в обменных пунктах. К колебаниям рубля все давно привыкли. Но нынешнее падение курса как-то затянулось. Вчера утром доллар на всех парах мчался к отметке в 70 рублей, а евро - к 80. Такого не было уже несколько лет. И вот опять. Что случилось? И чем это грозит россиянам?

САНКЦИИ, ДВА ЗАПАДНЫХ БАНКА И ОДИН НАШ МИНИСТР

Причин как всегда несколько. Во-первых, опасение новых санкций со стороны США. Их ожидание всегда болезненно, ведь у страха глаза велики. Многие инвесторы предпочли купить валюту, чем потом переживать, что не сделали этого. Во-вторых, произошло сразу несколько заявлений крупных европейских банков. Сначала швейцарский Credit Suisse заблокировал российские счета на миллиарды долларов, а потом немецкий Deutsche Bank выпустил заявление, что подумает, работать ли дальше с российским правительством.

К концу дня выяснилось, что первое сообщение было неправильно интерпретировано (то есть счета не были заморожены), а второе ровным счетом ничего не значит, потому что для выпуска российских гособлигаций мы можем найти любой другой крупный инвестиционный банк. Но валютный рынок к этому времени уже успел отреагировать.

Тем более что масла в огонь подлил и министр экономики Максим Орешкин. Тот проговорился, что прогноз по курсу рубля на этот год будет пересмотрен. Лучше бы ничего не говорил, потому что в такой нервозной обстановке рынок воспринял слова министра однозначно - мол, рубль точно будет падать.

Credit Suisse заблокировал российские счета на миллиарды долларовФото: REUTERS

ПАДАЮТ ВСЕ ВАЛЮТЫ

«Это не рубль дешевеет, а доллар дорожает», - таким заявлением поставил в ступор корреспондента «КП» один из валютных аналитиков. Казалось бы, какая разница?! А она есть. Дело в том, что происходит общее подорожание доллара по всему миру. Рубль не одинок в своем падении. С начала года, как и «деревянный», на 20% подешевели бразильский реал и южно-африканский ранд. При этом турецкая лира и аргентинский песо и вовсе обвалились на 60%. Даже китайский юань просел на 10%, и это несмотря на силу экономики Поднебесной.

Подорожание доллара связано с тем, что ФРС США (аналог нашего Центробанка) третий год подряд поднимает учетную ставку. Это повышает доходность вложений в американские ценные бумаги. В итоге многие инвесторы решают уйти с рынков развивающихся стран (в том числе России), которые подвержены различным рискам, и вложить деньги в американский рынок, который считается стабильным и приносит более высокий доход. Это повышает курс доллара в мире и одновременно снижает курсы других валют. А спекулянты подогревают это движение, раскачивают качели, чтобы максимально заработать на колебаниях.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

У большинства экспертов и аналитиков нет сомнений, что рубль вскоре окрепнет. Хотя и вряд ли достигнет тех же значений, что были в начале года. Этому способствует и высокая цена на нефть (около $75 за баррель), и политика Центробанка, который приостановил закупки валюты в резервы до конца сентября.

Напомним, ЦБ покупает валюту для Минфина, исходя из так называемого «бюджетного правила». Оно подразумевает, что сверхдоходы от цены на нефть выше $40 за баррель идут на формирование государственных резервов, а они хранятся в валюте. В начале августа ЦБ временно приостановил покупки доллара и евро, чтобы поддержать рубль. Это удалось. Но в начале этой недели регулятор возобновил покупки валюты, потратив на это 17,5 млрд. рублей. В итоге спрос на доллары и евро повысился, и это оказало давление на курс рубля.

В Центробанке свою ошибку поняли сразу, поэтому решили завязать с наполнением резервов и подождать более подходящего момента. А заодно сообщили, что будут и дальше «поддерживать финансовую стабильность». Ну и на том спасибо!

По данным Международного валютного фонда, только в июле Россия закупила чуть более 26 тонн золотаФото: GLOBAL LOOK PRESS

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Денис Ракша, экономист:

«Американцы одной рукой нас топят, а второй вытаскивают»

- Рубль сейчас полностью зависит от санкций. Причем не от тех санкций, которые действуют, а от тех, которые еще могут быть введены. А также реагирует на любые события, которые могут только привести к обсуждению новых санкций. Например, вчера выступил президент компании «Майкрософт» и сказал, что Россия опять якобы вмешивается в американские выборы в Конгресс. Это совершенно точно приведет к новым санкциям. Никто не может сказать, что это будут за меры и когда они наступят, но реагируют соответствующе. Шесть законопроектов о новых санкциях против России внесены и пока даже не обсуждались. Часть из них будет принята. Американцы этого не скрывают, говоря: «Мы будем усиливать давление на Россию». Никаких сомнений в этом нет. Это тот случай, когда словесные заявления иногда полновеснее самих санкций. Инвесторы закладывают в ожидания самые худшие варианты – отсюда и падение рубля.

Ирония в том, что пока рубль серьезно поддерживает цена на нефть. Которую разгоняют… сами американцы! Практически параллельно с российскими санкциями, они вводят санкции против Ирана. В том числе – эмбарго на нефть. США пытается управлять всем миром. И мы попали в забавную ситуацию, когда американцы правой рукой топят нас, рубль и нашу экономику. А левой – вытаскивают.

Пока рубль серьезно поддерживает цена на нефтьФото: REUTERS

Валентин Катасонов, профессор МГИМО, руководитель Русского Экономического Общества им. Шарапова:

«Падающий рубль выгоден экспортерам и Минфину»

- Есть иллюзия, что Центробанк управляет валютным курсом. Нет, он только принимает решения по каким-то частным вопросам. Но делает это под влиянием экспортного лобби, которому выгоден заниженный курс рубля. Поскольку это повышает конкурентоспособность российского сырья, нефти и других товаров на мировом рынке. Частично ЦБ может учитывать и просьбы Минфина, которому тоже выгодно иметь пониженный курс рубля. Потому что часть средств Минфина находится не в рублях, а в валюте. Соответственно, он тоже получает дополнительную выручку при конвертации. Да и исполнять бюджет при растущей цене на нефть и падающем рубле Минфину легче.

В нормальном государстве тема валютного курса не должна никого волновать. Есть соответствующие институты, которые обязаны держать курс валюты на определенном уровне. У нас, кстати, это прописано в Конституции (статья 75). Но Центробанк почему-то придумал для себя другую задачу – управление инфляцией.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Золото - вместо доллара

Вчера же выяснилось, куда государство вкладывает деньги, появившиеся после распродажи американских гособлигаций. Еще год назад мы держали в ценных бумагах США около $100 млрд., а теперь почти полностью избавились от них. Часть этих денег мы перевели… в золото.

По данным Международного валютного фонда, только в июле Россия закупила чуть более 26 тонн золота. Теперь в кубышке ЦБ лежит 2170 тонн благородного металла. За несколько лет этот объем вырос более чем вдвое. Общая стоимость оценивается в $77,4 млрд. А общий объем наших международных резервов составляет $460 млрд.

- Это очень мудрый ход со стороны Путина. Россия сейчас находится в состоянии финансовой войны. Они избавляются от американских долларов и приобретают золото. Это защищает их от санкций и заморозки долларовых активов, - пишет Джим Рикардс, редактор американского издания Strategic Intelligence.

По мнению экспертов, действия ЦБ абсолютно правильные, потому что США все чаще используют доллар как оружие, и вложения в золото - наиболее подходящий вариант для тех, кто не хочет рисковать. Тем более что сами США, а также наиболее развитые европейские страны (Германия, Италия, Франция) хранят свои запасы именно в золоте.