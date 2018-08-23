В Орле открылся первый Чемпионат мира по самбо среди школьников

СЕГОДНЯ 18:40 2018-08-23T19:00:25+03:00

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В России стартовал первый Чемпионат мира по самбо среди школьников: на турнир, который пройдет с 22 по 26 августа в Орле, съехались 250 юных самбистов из 25 стран мира. Спортсмены поборются за награды в 10 весовых категориях. Торжественное открытие чемпионата состоялось 23 августа в в туристическом многофункциональном комплексе "ГРИНН".

Чемпионат проходит под эгидой Международной федерации школьного спорта (ISF) и при поддержке Министерства спорта РФ. Организатором турнира выступило общественно-государственно физкультурно-спортивное объединение «Юность России». Соревнования стартуют в рамках поручения Президента России по развитию самбо. Владимир Путин поздравил участников чемпионата, подчеркнув важность этого вида спорта:

- Столь масштабные соревнования по самбо среди учащихся школ проводятся впервые в истории. Это яркое событие, которого ждали болельщики и любители единоборств и, конечно, вы – главные герои этих состязаний, - говорится в приветственной телеграмме главы государства. - Знаю, подготовка к выступлениям такого уровня — всегда нелёгкий труд, она требует упорства, силы воли и характера, собранности и концентрации, поддержки родных, наставников, друзей.

Юных участников чемпионата будут поддерживать опытные наставники - олимпийские чемпионы, представители высшей лиги мира самбо и школьного спорта. Помимо турнира в Орле пройдет всероссийский фестиваль самбо, приуроченный к 80-летию этого вида спорта. Гостей фестиваля ждут мастер-классы от ведущих спортсменов и тренеров - представителей различных школ единоборств.

Россия — родина самбо: это единственный в мире вид спорта, где русский язык признан официальным языком международного общения. В 2018 году боевое искусство самбо отмечает 80-летний юбилей. Занятия самбо особенно полезны для детей и подростков, ведь этот спорт формирует стойкость, выносливость и твёрдость характера, а стремление одержать верх над противником воспитывает привычку побеждать не только в спорте, но и в жизни.