Киевский журналист Анатолий Шарий, бежавший из-за преследований в Европу: Вся история Украины - цепь разочарований

СЕГОДНЯ 01:05 2018-08-24T01:05:13+03:00

«Оковы тяжкие падут, темницы рухнут - и свобода...» никак не встретит их у входа. И в НАТО что-то не берут. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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24 августа на Украине с размахом и военным парадом празднуют День незалежности. Именно в этот день в 1991 году Верховный совет Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) провозгласил независимость. Самая богатая на тот момент республика бывшего СССР начала свой тернистый путь к светлому будущему.

Спустя 27 лет Украина - яркий завсегдатай мировых антирейтингов, будь то уровень жизни или коррупции, человеческих свобод или госдолга. Вместо светлого будущего - потеря территорий, война и миллионы гастарбайтеров (заробитчан, как говорят украинцы), покинувших родину в поисках заработка.

Известный украинский журналист Анатолий Шарий - тоже своего рода заробитчанин, только работает на себя. Он уехал с Украины в Европу из-за преследований еще при Викторе Януковиче. С ним я и поговорил о том, что ждало от независимости поколение, которое в силу возраста не шибко ностальгирует по СССР. И к чему их страна пришла в итоге.

БЕЗ КРОВИ И БЕЗ ДОЛГОВ

- Тебе же тогда, в момент развала Союза, 13 лет было? - С Анатолием мы ровесники, поэтому на ты.

- И мы тогда были намного любознательнее и политически активнее, нежели сегодняшние подростки. Все новое воспринималось с позитивным азартом - гласность, прожектор перестройки, независимость... Появились политики, которые рассказывали нам, что Украина будет житницей всей Европы, мы будем ее кормить и вот-вот станем второй Швейцарией. Немного смущал жовто-блакитный флаг - его воспринимали изначально как нечто бандеровское. Но в целом изменения казались позитивными. И даже сейчас, спустя годы, я уверен, это был необходимый шаг. Украина должна была обрести независимость. В тот момент власти рассказывали, что это будет самая богатая страна Европы. И предпосылки-то для этого были. Украина реально считалась самой зажиточной республикой Советского Союза, бескровно получившей независимость.

- И без долгов, все долги-то на себя взяла Россия.

- Да! Старт был сумасшедший, можно было оттолкнуться от поребрика и полететь. Но ничего этого не случилось. Пришли суровые годы. Даже если у тебя были деньги, ты не мог ничего купить без купонов. Люди начали терять работу, все захотели стать рэкетирами.

- У меня в голове отпечатались некие вехи новейшей истории России. Чечня, дефолт, «Курск», Беслан, война в Грузии, Крым... События, которые так или иначе, со слезами или радостью, но толкали страну вперед. У тебя есть такие «зазубрины»?

- Не знаю, куда толкали страну мои «зазубрины», но при президенте Кравчуке, который сегодня рассказывает, как нам обустроить Украину, был полный треш. Тогда появилось понятие «кравчучка» (сумка на колесиках. - Авт.) - символ его «эпохи». Все ходили с этими «кравчучками», что-то из них продавали, выживали. Я помню времена, когда реально было нечего есть. Приход Кучмы точно запомнился. Почему-то бытовало мнение: он - из заводских, он-то начнет поддерживать простых людей. А тогда же заводы массово закрывались, людям не платили зарплату месяцами. А если что-то и перепадало, то все сжирала гиперинфляция. Короче, с Кучмой ничего не изменилось. Но начал формироваться устойчивый класс олигархата.

При президенте Кравчуке, который сегодня рассказывает, как обустроить Украину, был полный трешФото: фотохроника ТАСС.

ЛЮДИ МОГЛИ РАЗГОВАРИВАТЬ БЕЗ ОРУЖИЯ

- А потом была «оранжевая» революция...

- Салют, слезы у людей. Я на эмоциях поехал в Волчанск (Харьковская область), а там суровые парни, шахтеры, мы долго спорили. Но расстались друзьями. Не было того, что мы увидели в 2014-м. Тогда люди могли разговаривать, не было жестокости к оппонентам. А потом мы поняли, что Ющенко не тот, за кого мы его принимали. Пошли публикации про его сына - машины, яхты... И все сразу: «Как же так, мы ему доверяли, а он...» Вся история Украины - это история каких-то разочарований. Все время чего-то ждешь, но происходит какая-то хрень.

«Оранжевая» революция тоже не принесла стране счастьяФото: GLOBAL LOOK PRESS

- От «революции достоинства» тоже много чего ждали. А спустя четыре года ни одно из требований майдана так и не выполнено.

- Я был за подписание ассоциации с Евросоюзом. Было интересно посмотреть, что это принесет. А потом увидел кадры, как в Киеве убивают солдата. Я не мог поверить своим глазам. После этого мое отношение к майдану сильно поменялось. И этому очень помогли украинские СМИ - фейки тогда лились как из рога изобилия. А уж события в Донбассе развернули Украину совсем в другую сторону. Разочарование за разочарованием, ужас за ужасом. И кризис власти - это основная проблема Украины. Любой человек, даже самый вменяемый, который там приходит во власть, становится мразью через год. Я смотрю сейчас на так называемую политэлиту и понимаю, что будет очередное разочарование. Может, надо иностранного менеджера нанять, швейцарца какого-нибудь? Но и тот испортится. В этой трясине нельзя быть хорошим.

События на Донбассе развернули Украину совсем в другую сторонуФото: Александр КОЦ

«НАДО СТАТЬ АВСТРИЕЙ»

- И как выбираться из этого болота?

- Хочется верить, что когда-нибудь все наладится. Но когда проходит пять лет после майдана, а люди до сих пор рассказывают друг другу, что Янукович вывез 100 миллиардов, и поэтому мы плохо живем... Они не задаются вопросами - вот что плохо. Если ты критикуешь власть - ты прокремлевский, так удобнее. Хочется, чтобы Украина осталась хотя бы в рамках сегодняшних границ, чтобы не растеряли еще территории. Хочется другой власти - умнее, честнее. Но смотришь, за кого люди голосуют... По разным соцопросам, на втором-третьем месте - депутат Рады Ляшко. Это же ненормально, неадекватно. Кто бы там ни пришел, ничего не изменится.

- К чему же Украина пришла за 27 лет независимости?

- Насколько может считаться независимым государство, где важные решения не принимаются без отчета перед американскими «партнерами»? В современном мире, когда заключаются коалиционные соглашения между странами, сложно быть по-настоящему суверенным. Хотя есть примеры - та же Швейцария. Я бы хотел, чтобы Украина стала Австрией, которая сейчас показывает пример всей Европе, как можно следовать собственным политическим курсом, а не прогибаться под кого-то. Сегодняшний австрийский премьер Себастьян Курц, безусловно, войдет в историю как выдающийся политик. Но на Украине я, к сожалению, таких не вижу.

Границы УкраиныФото: Алексей СТЕФАНОВ

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

К 1991 на территории Украины находилось около 30 процентов общесоюзной промышленности.

По добыче угля, железной руды и выплавке стали УССР занимала первое место в Европе.

В стране имелись своя авиакосмическая отрасль и мощный ВПК.

По индексу развития человеческого потенциала ООН - главному показателю уровня жизни, в котором независимая Украина впервые появилась в 1993 году, - она скатилась с 45-го на 84-е место.

Производство молока за 27 лет сократилось вдвое, сахара - втрое, поголовье крупного рогатого скота - в 8 раз, свиней - в три раза.

По самым оптимистичным подсчетам, население страны сократилось на 10 миллионов человек.