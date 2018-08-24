В поисках клада: Утерянные сокровища, которые до сих пор не найдены

СЕГОДНЯ 00:44 2018-08-24T01:06:17+03:00

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Некоторые из них со временем удается обнаружить, некоторые, вероятно, никогда не существовали, а некоторые еще только предстоит найти.

Драгоценности с корабля Flor de la Mar

Некоторые кладоискатели считают португальский корабль Flor de la Mar («Цветок моря») самым ценным из когда-либо затонувших судов. Он был построен в 1502 году и под управлением брата Васко да Гама – Эштевана – принимал участие в многочисленных экспедициях и морских сражениях. «Карьера» корабля завершилась в 1511 году, когда он потерпел крушение в водах Малаккского пролива и пошел ко дну вместе с находящимися в трюме драгоценностями. Если верить легенде, команда везла домой, в Португалию, сокровища королевства Малакка, состоявшие из более чем 60-ти тонн золота.

Несмотря на то, что примерное местонахождение затонувшего судна известно, найти его не удается в течение вот уже пятисот лет. Дело в том, что Малаккский пролив всегда выступал в качестве одного из самых оживленных морских путей, и количество покоящихся на его дне кораблей может измеряться сотнями.

Некоторые кладоискатели считают португальский корабль Flor de la Mar («Цветок моря») самым ценным из когда-либо затонувших судов

Золото Леона Трабуко

Жизнь мексиканского миллионера Леона Трабуко могла бы стать историей великого обогащения, но вместо этого обернулась грандиозным провалом. В начале 30-х годов прошлого столетия на США обрушилась Великая депрессия – стоимость доллара падала, а золота – стремительно росла. Этой ситуацией и решил воспользоваться Трабуко: он выкупил огромные запасы драгоценного металла на родине и планировал перепродать его в Штатах. Приобретенные сокровища он переправил в пустыню Нью-Мексико и вместо того чтобы приступить к торговле, предвкушал еще большее повышение цены. Его ожидание завершилось, когда в 1934 году был принят Закон о золотом резерве, запрещавший частным лицам владеть крупными запасами золота. Так Трабуко оказался вне закона, и всю жизнь безуспешно пытался сбыть драгоценности, по-прежнему храня их в тайнике, который после смерти миллионера обнаружить так и не удалось.

Утраченные яйца Фаберже

Изделия братьев Фаберже прославились на весь мир после того, как в 1885 году Александр III поручил ювелирам изготовить для своей жены яйцо из золота и эмали. Вскоре мастера начали получать новые заказы от царской семьи и в течение 33 лет изготовили 54 императорских яйца. Однако в результате революционных событий 1917 года все они были конфискованы: часть из них отправилась за границу, часть – осела в музеях Кремля и частных коллекциях, а часть – пропала. К началу XXI века удалось отследить судьбу 46 ювелирных яиц, еще два были обнаружены чуть позже, но 6 изделий по-прежнему считаются утерянными. По версии некоторых историков, работы Фаберже были украдены, но никаких подтверждений этой теории до сих пор не найдено.

Яйцо ФабержеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Золото Колчака

Историю о потерянных драгоценностях Российской империи продолжает эпизод пропажи так называемого «золота Колчака». В 1918 году адмирал Колчак был провозглашен Верховным правителем России, и в его распоряжение перешла изрядная доля золотого фонда страны (по разным оценкам, до 490 тонн драгоценного металла). Впрочем, владельцем несметных богатств адмирал был недолго – уже два года спустя его расстреляли большевики. На тот момент часть средств Колчак успел потратить, а оставшийся запас стоимостью в 650 миллионов рублей должны были переправить по транссибирской магистрали, чтобы он не попал в руки новой власти. На пути к осуществлению этого плана встал чехословацкий корпус – легионеры на тот момент контролировали железнодорожные пути и, утратив доверие к белогвардейцам, захватили поезд и передали советам 409 миллионов рублей в обмен на обещание выпустить их из страны.

Что случилось с другими 236 миллионами – неизвестно. Одна из самых популярных версий гласит, что некоторые из вагонов с золотом столкнули в Байкал, другая – что Колчак сам приказал спрятать часть сокровищ. Существует и более прозаичная теория – драгоценности были украдены и со временем оказались в иностранных банках.

Могила Чингисхана

Поиск места захоронения основателя Монгольской империи занимает кладоискателей уже много лет. Согласно легенде, в могиле великого хана лежат его неисчислимые сокровища – драгоценные камни, золотые монеты, дорогое оружие, – стоимость которых оценивают в несколько миллиардов долларов. Проверить правдивость этой истории не так просто, ведь перед смертью Чингисхан приказал похоронить себя в секретном месте, и преданные воины выполнили последнюю волю своего предводителя. Для того, чтобы скрыть все следы, они пустили по могиле тысячу лошадей, и убили всех, кто был посвящен в тайну.

Тем не менее, искатели сокровищ не сдаются и продолжают исследовать бескрайние просторы Монголии. По их самым недавним предположениям, Чингисхан похоронен на вершине горы Бурхан-Халдун, но на сегодняшний день это не более чем догадки.

Поиск места захоронения основателя Монгольской империи занимает кладоискателей уже много лет.

Драгоценности английской короны

Король Англии Иоанн Безземельный еще при жизни стал одной из самых непопулярных фигур в истории государства, и после смерти дурная слава укрепилась за ним еще больше. В 1216-м году правитель отправился в Норфолк через залив Уош, взяв с собой в путешествие Драгоценности английской короны – набор из самой короны, скипетра и еще нескольких украшений, которые используются во время коронации. Как именно был утерян багаж и что привело к гибели Иоанна, сказать сложно – историки так и не пришли к единому мнению на этот счет. Так или иначе, ни самого короля, ни сокровищ Британской империи после этого больше не видели, и драгоценности пришлось изготавливать заново.

Сокровища тамплиеров

Орден Тамплиеров был основан на Святой земле с целью защищать паломников от набегов преступников. Со временем бедные рыцари освоили искусство банкиров и начали вести успешную финансовую деятельность по всей Европе. В итоге храмовники стали крупнейшими кредиторами региона, а их богатство достигло таких размеров, что начало угрожать власти французского короля. По словам некоторых историков, именно это привело к падению ордена и преследованию тамплиеров. Тем не менее, некоторым рыцарям удалось скрыться, взяв с собой накопленные ценности. Правда, куда конкретно они отправились, неизвестно. В качестве возможных мест, приютивших тамплиеров и хранящих тайну их сокровищ, называют Шотландию, Канаду, Америку и даже Россию.

Утерянные сокровища – лишь одна из загадок, которую оставили после себя хранители Святой земли. Какие еще секреты хранит история рыцарей храма, можно узнать в программе «Тамплиеры: тайна великого ордена» на телеканале HISTORY с 10 сентября по понедельникам в 21:00.