Секреты домашних засолок: Все мои сбережения - в банках

СЕГОДНЯ 12:39 2018-08-24T12:36:43+03:00

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Малосольные огурцы

Малосольные делаю просто: отрезать попки от огурцов, залить заранее приготовленным кипящим рассолом. На литр рассола я беру столовую ложку соли без горки, 1 - 2 зубчика чеснока, перец горошком. Кипятим 2 - 3 минуты, заливаем огурцы. На следующий день можно есть. Огурчики получаются не сильно соленые и очень вкусные.

Сладкие маринованные

Рецепт от слушательницы Гюльнары:

Моя соседка солит огурцы с луком. Срезает у огурцов попки, выдерживает пару часов в воде. На банку огурцов берет три небольшие репчатые луковицы, режет полукольцами и укладывает на дно, туда же два зонтика укропа, 5 - 6 черных горошин перца. Рассол - на 2 литра воды три столовые ложки песка сахарного, две столовые ложки соли и под конец чайную ложку уксуса. Получаются настоящие маринованные огурцы.

Яблочный сок

Отобрать яблоки без гнильцы, тщательно вымыть, побитые места обрезать. Отжать сок в обычной соковыжималке, поставить на плиту. В это время простерилизовать банки на пару. Сок довести до кипения, но не кипятить! И горячим сразу разлить в горячие же банки. Закатать. Быстро и просто! Такой сок хранится по два-три года. Домашний сок может расслоиться, но вкус у него отменный.

Соленые - на зиму

На зиму огурцы я засаливаю старым бабушкиным способом - с помощью двойной заливки. Перед засолкой нужно положить огурчики с обрезанными кончиками в воду, чтобы воздух вышел. Рассол делаем, как на малосольные (можно положить чуть больше соли, например, 1,5 ложки на литр). Заливаем огурцы кипящим рассолом и оставляем бродить на неделю-полторы. Крышкой плотно закрывать не нужно. Через неделю сливаем воду, кипятим ее, огурцы закладываем в банки, заливаем кипятком. Через 3 - 5 минут сливаем воду, заново кипятим. Закатываем, переворачиваем банку вниз крышкой.

Чтобы банки гарантированно не взорвались, накрываем огурцы старым пальто буквально на полчаса-час. Так происходит дополнительная стерилизация. Причем такие банки стоят даже не в холодильнике, просто в комнате. И не взрываются. Хотя это приходит с опытом.

КСТАТИ

Что лучше заморозить

- Смородина - черная, белая, красная;

- крыжовник;

- вишня;

-болгарский перец (лучше разрезать пополам, удалив сердцевину и вложив половинки друг в друга, - так замороженный перец займет меньше места);

- зелень - петрушка, укроп.

КОММЕНТАРИЙ ДИЕТОЛОГА

Засолка помидорам только на пользу

Обычно современные хозяйки, следящие за фигурой, не очень-то любят консервировать фрукты и овощи, мол, пользы в них мало, а вот сахара и соли много.

- Да, витамин С разлагается при тепловой обработке (исчезает примерно 70 процентов), но ведь в овощах и фруктах не только один витамин, - говорит наш эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко. - Например, антиоксиданты ликопин и бетакаротин (из помидоров и моркови) не только великолепно сохраняются, но даже улучшают свои свойства после приготовления - варки, тушения с добавлением масла. Также никуда при консервировании не пропадают минералы - кальций, магний и другие. Конечно, самый оптимальный вариант - это заморозка. Так овощи и ягоды сохраняют практически все свои полезные свойства, а при разморозке почти как свежие (см. «Кстати»). А вот соленьями все же сильно увлекаться не стоит: даже здоровым людям лакомиться ими стоит не чаще одного-двух раз в неделю.

Рецепт полезных чипсов

Очень полезные для талии яблочные чипсы - вкусные, сладковатые, хрустящие - сохраняют почти все витамины и полезнейший для пищеварения пектин.

Хорошо промытые яблоки нарежьте как можно тоньше. Разложите их на противень, на тефлоновый или пергаментный лист. Запекайте в разогретой до 100 - 110 градусов в духовке примерно час. Потом переверните и подсушите в духовке еще минут 40 на другой стороне. Готово! Можно посыпать ванильным сахаром или корицей.