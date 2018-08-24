Кристина Агилера сбросила 25 кг на диете из тунца, картофеля и тыквы
Пять лет назад Кристина Агилера очень удивила своих поклонников, когда буквально за несколько месяцев поправилась на 25 кг. Тогда депрессия от расставания с отцом своего маленького сына, напряженный гастрольный график и бессонница привели к тому, что певица начала активно заедать свои проблемы, что в итоге привело к тому, что звезда вынуждена была во время гастрольного тура спешно перешивать свои костюмы. Кристина заявляла в прессе, что она всегда была склонна к полноте и теперь просто расслабилась и принимает себя такой какая она есть. Конечно, звезда немного лукавила, ведь когда спустя полгода она познакомилась с Мэттью Ратлером красавица-блондинка тут же села и на диету, и полюбила тренажерный зал и йогу. Меню ей составляли профессиональные диетологи Хеллера и трижды в сутки доставляли ей еду.
Хеллеры посоветовали Агилере разбивать пищу на 3 части:
1. — углеводы: макароны, хлеб, картофель, свекла, фрукты, горох, сладости;
2. — белки: птица, рыба, мясо, соевый сыр;
3. — овощи.
В такой последовательности необходимо принимать еду за один присест. И если вы не утолили чувство голода, то можете повторить прием пищи в том же порядке. Но не стоит употреблять отдельную часть данного рациона. Сколько угодно и когда угодно можно перекусывать зеленым салатом.
Примерное меню певицы во время диеты выглядело так:
1. Завтрак: овсянка с яблоком, лебедой и тыквой.
2. Обед: запеченный на гриле стейк с томатами.
3. Ужин: Тунец, цветная капуста и картофель. Тоже запеченные на гриле. Плюс десерт – чизкейк с яблоком и корицей.
Сначала Кристина за 4 месяца сбросила 18 кг. Потом она поддерживала достигнутую форму таким образом:
— отсутствие кофеина
— регулярные физические нагрузки
— здоровая еда
— потребление хрома для снижения выработки инсулина
— отдых и релакс в достаточных количествах;
— прием еды только при появлении чувства голода
— из сладкого – натуральный шоколад.
В итоге, сейчас Кристина Агилера весит 54 кг и страшно гордиться собой. И даже закрепить полученный эффект, на днях поп-дива украсила собой обложку нового выпуска журнала Cosmopolitan. На ней артистка предстала в костюме на голое тело.
Поклонников восхитило, как великолепно выглядит Агилера. В комментариях к снимку они осыпали певицу комплиментами: «Божественная красота», «Совсем как девочка», «Ты удивительная!»
Напомним, Агилера сделала перерыв в карьере и посвятила себя полностью семье. У певицы есть супруг — гитарист Мэттью Ратлер, с которым она познакомилась в 2010 году на съемках фильма «Бурлеск». В 2014-м пара объявила о помолвке, но дату торжества пришлось отложить из-за загруженности графиков, поэтому свадьба состоялась в декабре 2017 года. У супругов есть четырехлетняя дочь Саммер Рейн. Также у Кристины есть сын Макс от предыдущих отношений.