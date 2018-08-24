2018-08-24T15:59:22+03:00
Происшествия

Модель Playboy убили через три дня после ограбления

Полиция уверена, эти два происшествия никак не связаны между собой
Ольга АНТОНОВА
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Кристина была известна скандальным поведениемКристина была известна скандальным поведением
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Кристина Карлин-Крафт – модель Playboy в последнее время зарабатывали на рекламе товаров бытовой химии, плюс, как рассказали друзья 36-летней красавице ей время от время помогали состоятельные любовники. Это позволяло девушке купить дом в центре Филадельфии и вести достаточно расслабленный образ жизни. Были у шатенки и накопления, часть из которых она держала дома и которых лишилась, когда в ее дом 20 августа залезли грабители.

Обнаружив перевернутый вверх дном дом, девушка обратилась в полицию. Однако, поиски преступников никаких результатов не дали. А спустя три дня, в той же спальне, где стоял сейф с деньгами, нашли труп и самой хозяйки. Вскрытие показало, что она была задушена шнурком. Однако, по мнению правоохранительных органов, эти два преступления между собой не связаны. Оба происшествия — лишь роковое стечение обстоятельств.

Модель Playboy убили через три дня после ограбления

Модель Playboy убили через три дня после ограбления

Стоит отметить, что Кристина была известна скандальным поведением. Чуть более двух лет назад Карлин-Крафт поскандалила в ресторане менеджером заведения из-за счета. Кристина отказалась оплачивать свой заказ. Менеджер вызвал полицию. Бывшей модели пришлось предстать под судом и оплатить счет, предъявленный ей рестораном. Судья согласился снять обвинения при условии, что у Карлин-Крафт не будет никаких неприятностей с законом на протяжении шести месяцев.

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