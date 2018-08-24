СЕГОДНЯ 15:55 2018-08-24T15:59:22+03:00

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Кристина Карлин-Крафт – модель Playboy в последнее время зарабатывали на рекламе товаров бытовой химии, плюс, как рассказали друзья 36-летней красавице ей время от время помогали состоятельные любовники. Это позволяло девушке купить дом в центре Филадельфии и вести достаточно расслабленный образ жизни. Были у шатенки и накопления, часть из которых она держала дома и которых лишилась, когда в ее дом 20 августа залезли грабители.

Обнаружив перевернутый вверх дном дом, девушка обратилась в полицию. Однако, поиски преступников никаких результатов не дали. А спустя три дня, в той же спальне, где стоял сейф с деньгами, нашли труп и самой хозяйки. Вскрытие показало, что она была задушена шнурком. Однако, по мнению правоохранительных органов, эти два преступления между собой не связаны. Оба происшествия — лишь роковое стечение обстоятельств.

Модель Playboy убили через три дня после ограбления

Стоит отметить, что Кристина была известна скандальным поведением. Чуть более двух лет назад Карлин-Крафт поскандалила в ресторане менеджером заведения из-за счета. Кристина отказалась оплачивать свой заказ. Менеджер вызвал полицию. Бывшей модели пришлось предстать под судом и оплатить счет, предъявленный ей рестораном. Судья согласился снять обвинения при условии, что у Карлин-Крафт не будет никаких неприятностей с законом на протяжении шести месяцев.