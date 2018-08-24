В НАСА бьют тревогу: Земля горит!

СЕГОДНЯ 18:45 2018-08-24T18:42:41+03:00

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Американское космическое агентство показало, как выглядят с орбиты все пожары, которые сейчас бушуют на нашей планете. Снимки получены со спутников дистанционного зондирования Земли и сгруппированы на специальном сервисе НАСА EOSDIS Worldview, который позволяет увидеть что творится внизу. Внизу все горит.

Сильнее всех пылают Африка и Мадагаскар. Но пожары там вызваны искусственно: местное население выжигает сухую растительность, мешающую земледелию. Катаклизмы в большинстве других мест природного - естественного - происхождения. Горят леса. Особенно в США - на западном побережье.

Карта глобального возгорания: красные пятна - пожары.

Как уверяют специалисты, пожары зачастили. Более того с каждым годом возрастает опасность глобального возгорания. Виной тому снижение влажности воздуха, усиление ветров и повышение температуры. Ныне сочетание этих факторов чуть ли не самое неблагоприятное за несколько десятилетий. От сюда и кошмарный вид с орбиты на пылающую Землю.

КСТАТИ

Интернет-сервис EOSDIS Worldview изобилует увлекательными снимками Земли из космоса. Надо лишь научиться его грамотно эксплуатировать. Полезные советы дают знатоки. Например, здесь.