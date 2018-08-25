Первый соперник Марии Шараповой на US Open 2018 - опытная швейцарка Патти Шнидер

СЕГОДНЯ 11:10 2018-08-25T11:20:08+03:00

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Состоялось распределение соперников в первом круге Открытого чемпионата США по теннису 2018 года. Российская спортсменка Мария Шарапова начнет свои выступления в Нью-Йорке 29 августа с поединка против многоопытной Патти Шнидер из Швейцарии. 39-летняя спортсменка, которая начала свою карьеру аж в 1994 году, пробилась в основную сетку через квалификацию.

Впервые с 2010 года Шнидер выступит в основной сетке турнира Большого шлема. Она восемь раз играла против Марии и лишь один раз ей досталась победа. Правда, последний раз они играли между собой в 2008 году. Шнидер в 2011 году объявила о завершении карьеры, однако вернулась спустя четыре года.

Что же касается других россиянок, то Екатрина Макарова встретится с Хитер Уотсон из Британии, Анна Калинская - с Юлией Гергес из Германии. А вот две россиянки, Вера Звонарева и Анна Блинкова, сыграют между собой прямо в первом же круге.

Открытый чемпионат США пройдет в этом году с 27 августа по 9 сентября. Общий призовой фонд соревнований составит 53 миллиона долларов.