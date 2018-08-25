Алексей Евсюков, народный артист России: Надеюсь, Иосиф Кобзон наберется сил и еще споет на 100-летии комсомола

СЕГОДНЯ 11:30 2018-08-25T11:45:14+03:00

Об этом известный композитор, который 40 лет аккомпанирует великому певцу и навещал его на днях, заявил накануне Дня шахтера в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео, аудио]

Изменить размер текста: A A

- ...Здравствуйте, Алексей Павлович! Как меня слышите?

- Привет, Александр! Слышу нормально, жалко, что не вижу, что у нас все впереди.

- Ну, вот мы вместе с вами много где бывали с Иосифом Давыдовичем на гастролях и в командировках. И мне особенно, знаете, запомнились его выступления в День шахтера. (Этот профессиональный праздник обычно отмечается в последнее воскресенье августа.)

- Мне тоже это памятно...

- И у меня вообще такое ощущение, что кроме Золотых Звезд Кобзон еще иногда надевает шахтерские награды, к которым относится по-особому, да?

- Ну, дело в том, что Иосиф Давыдович всегда отмечает, что для него эти награды - почетные. (Кстати, сам певец любит повторять, что у него - все три знака отличия "Шахтерская слава" и "Шахтерская доблесть". - А.Г.)

Но он себя никоим образом не ассоциирует с трудом шахтера. Он считает, что есть две профессии, которые можно причислить к героическим и особо трудным - это балет и шахтерский труд.

Алексей Евсюков, аккомпаниатор Иосифа Кобзона: "Он настоящий боец. Да, я навещал его. Он в курсе всех событий" 00:00 00:00

- Вот так?

- Если говорить о шахтерах... Ему эта работа знакома не понаслышке, поскольку он сам уроженец шахтерского края, у него первое образование - скажем так, горняцкое. И практику проходил в Донбассе.

И вообще для него Донбасс, Донецк - День города, День шахтера - это понятия как бы одного ряда. И он старается все свои силы и мастерство - все это посвятить этому празднику. И тем самым выразить дань уважения людям героического труда.

- Я вот сейчас вспоминаю - он же однажды и шахтерскую форму примерял...

- Да, когда в очередной раз шахтеры приехали его чествовать - из Донецка и Луганска, из Кемерова - и как бы был такой общий праздник. И вот они специально для него подготовили китель, на котором были шахтерские награды - и Кобзон выглядел потрясающе.

- А еще какие-то эпизоды?

- Был случай - лет, наверное, 35 назад, тоже отмечался праздник День шахтера, и мы из Луганска ехали в Донецк, чтобы выступить там на стадионе. Иосифа Давыдовича повезли на машине, а мы с ансамблем "Время" - замечательный был коллектив и оркестр, нас где-то около 15 человек, там работали все звезды - музыканты - поехали на автобусе. И автобус наш сломался. А тогда же не было ни мобильных телефонов, да и обычных-то поблизости не оказалось...

А с нами еще и аппаратура. И вот пока мы смогли что-то организовать... Уже подъезжаем к стадиону - думаем: ну, сейчас будет грандиозный скандал, Иосиф Давыдович все расскажет, что он думает обо всех нас и о каждом в отдельности.

Ну, подъезжаем - слышим: его голос!

- Кобзон поет.

- Да. И - звуки рояля. Заезжаем на стадион, и видим такую картину. Сидит народный артист СССР Юрий Гуляев за роялем, а Кобзон исполняет его песни и песни на стихи Роберта Рождественского, ну, и конечно - из своего репертуара. И Гуляев ему аккомпанирует. И мы там вообще не нужны. Такой потрясающий звездный дуэт.

И мало того, что это нас спасло от гневных реплик Иосифа Давыдовича, от позора, можно сказать... Мы получили большое удовольствие. Как же со стороны звучит голос этого прославленного певца и как другой знаменитый певец умеет прекрасно играть на рояле. Вот такая у нас была ситуация.

- Интересно... А у меня такое ощущение, что Иосиф Давыдович в череде праздников День шахтера...

- Для него это особый праздник.

- ... он ставит его в одном ряду с Днем Победы.

- Да-да-да! А он и считает, что, действительно, шахтерский труд настолько героический, что не даром же говорят: "В забой - как в бой". И Кобзон всегда очень трепетно относится к выступлениям в Донецке, особенно на шахте имени Засядько.

Ну, что еще хотел сказать? Иосиф Давыдович сейчас, как говорится, набирается сил, чтобы и в дальнейшем постараться не снижать оборотов...

- Скажите, ну, вот - насколько мне известно - вы его навещали на днях, и кому, как не вам, его знаменитому аккомпаниатору, с которым он столько работает - и в Афганистан 12 раз летали к нашим воинам еще в советские времена, и на Северный Кавказ, и несколько раз - в Чернобыль, и в Сирии мы с вами были... Его настроение...

- Ну, настроение... Можно сказать, что он - настоящий боец. Вот помните - был такой фильм "Два бойца"?

- Да.

- Там были замечательные артисты - Марк Бернес и Борис Андреев. Ну, вот мы с ним тоже - как два бойца.

- А кто есть кто?

- Ну, я тот, который не поет.

А так как Кобзон - человек боевой, у него впереди будет еще не только День шахтера.

Я думаю, мы его поздравим 11 сентября с днем рождения.

И еще одно событие грядет. Иосиф Давыдович у нас - лауреат премии Ленинского комсомола. А, как известно, в этом году мы празднуем 100-летие ВЛКСМ.

- 29 октября.

- Он состоит в оргкомитете. Он на острие всех событий. Он в курсе - и мы готовимся к этому торжественному мероприятию.

Думаю, мы все вместе это отпразднуем, поздравим и его с этой замечательной датой.

- Класс! Спасибо вам огромное! А вот вы что могли бы сказать этим необычным людям, которые дают стране угля?

- Могу сказать одно: мы вами гордимся, мы переживаем за вас, если у вас возникают какие-то сложности, и надеемся, что вы завтра будете жить лучше, чем сегодня, а послезавтра - лучше, чем завтра. Вот ради этого вы и сражаетесь под землей. С праздником!

- Вы прямо как Кобзон говорите.

- Ну, я же все-таки 40 лет рядом, можно было чему-то научиться хорошему.

- Может быть, вы и споете нам?

- Ну, к сожалению, Бог не наделил меня этими данными, так что, я думаю, шахтеры подождут Иосифа Давыдовича и он им выскажет все, что у него на сердце.

- Ну, а мы пока поставим запись - где Иосиф Кобзон исполняет песню, посвященную шахтерам, а за роялем - народный артист России, композитор Алексей Евсюков.

- Хорошо.

Иосиф Кобзон - Спят курганы темные .

- А вас - с праздником, с днем шахтера. А при случае и Иосифу Давыдовичу тоже передайте наши поздравления.

- Обязательно. Спасибо.

- Он же - кавалер всех шахтерских наград.

- Полный кавалер!