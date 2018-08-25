"Не просто получатель, а хозяин рассылок": Почта Mail.Ru запустила новый сервис, позволяющий отписаться от рекламы

СЕГОДНЯ 13:22 2018-08-25T13:22:21+03:00

Теперь можно избавляться от получения рекламных сообщений без страха потерять важную информацию

Изменить размер текста: A A

Почта Mail.Ru запустила новый сервис под названием "Управление рассылками", который позволяет избавляться от ненужных рекламных сообщений без страха удалить что-то важное.

Современная технология машинного обучения Machine Learning автоматически группирует и отображает в едином интерфейсе полный список информационных рассылок. Здесь же можно сразу отписаться от получения ненужных или назойливых автоматических сообщений, а также удалить все старые письма от выбранных отправителей.

Огромным плюсом является то, что важные письма, при этом, останутся в почтовом ящике. Так, например, обычная реклама от авиакомпании будет помещена в корзину, а вот информация о покупке билета на самолет или данные регистрации сохранятся.

Это особенно актуально на фоне того, что почта среднестатистического пользователя обычно сильно захламлена. Речь идет о множестве сообщений от магазинов, брендов, форумов и так далее. Зачастую пользователь даже не подписывался на них. Теперь же можно быстро, буквально с помощью одного клика, отписаться от всех надоедливых рассылок.

"Функциональность Почты Mail.Ru быстро растет, и базовые опции развиваются в отдельные мощные сервисы. Пару лет назад мы добавили кнопку отписки от рассылки, которая отображается в письмах; сегодня мы представляем новую ступень развития этой опции. <...> Пользователь становится не просто получателем, а хозяином своих рассылок", — подчеркивает вице-президент Mail.Ru Group, директор бизнес-юнита Почта и портал Анна Артамонова.

Ранее сайт kp.ru публиковал 6 полезных возможностей почты Mail.Ru, о которых вы, возможно, даже не подозревали.