2018-08-25T13:35:30+03:00
Звезды

Анне Вески собрала рекордный урожай яблок

Звезда советской эстрады готовится к трем юбилейным концертам в Москве
Анна ВЕЛИГЖАНИНА
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Анне Вески отмечает 40-летие творческой деятельностиАнне Вески отмечает 40-летие творческой деятельностиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В этом году эстонская дива Анне Вески отмечает 40-летие творческой деятельности. В Москве у певицы состоится три юбилейных концерта и один грандиозный концерт будет в Таллине. Оказывается, певица готовится к юбилейным концертам, не только проводя время в репетициях и записях нового альбома. В этом году у Анне Вески в ее собственном саду небывалый урожай яблок.

"Наши яблони в этом году нас так порадовали, что мы не знаем, куда девать урожай. Я собрала уже несколько ведер яблок и впервые за много лет занялась их заготовками. Самые твердые и целые я отложила отдельно - они полежат, я буду их запекать с медом. Обожаю запеченые яблочки с медом и посыпанные корицей! Часть яблок пустила на молодильные маски! Это мне моя подруга-косметолог рассказала свой уникальный рецепт яблочной маски на шею и лицо. Я попробовала - эффект потрясающий! Очень омолаживает! А мне же надо к декабрьскому юбилею выглядеть на все 100%! "

Певица отметила, что ранее ее яблони почти не плодоносили, но в этом году порадовали отменным урожаем.

Анне Вески собрала рекордный урожай яблок. Фото Ивана ИЛЬИЧЕВА

Анне Вески собрала рекордный урожай яблок. Фото Ивана ИЛЬИЧЕВА

Муж певицы Бенно рассказал, что приготовил на зиму несколько баночек вкусного яблочного джема с апельсином. В холодные зимние вечера Анне и Бенно в их уютном доме на берегу Балтийского моря будут есть запеченные яблочки и пить чай с собственным домашним вареньем.

КСТАТИ

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- Анне, вы отлично выглядите и почти не изменились: тот же блеск в глазах, та же прическа.

- В середине 80-х на телевидении мне сделали стильную прическу, мои снимки напечатали в журналах. После этого в каждой советской парикмахерской повесили эти фото, и женщины говорили: «Сделайте мне прическу, как у Вески» (подробности)

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