СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-25T13:35:30+03:00

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В этом году эстонская дива Анне Вески отмечает 40-летие творческой деятельности. В Москве у певицы состоится три юбилейных концерта и один грандиозный концерт будет в Таллине. Оказывается, певица готовится к юбилейным концертам, не только проводя время в репетициях и записях нового альбома. В этом году у Анне Вески в ее собственном саду небывалый урожай яблок.

"Наши яблони в этом году нас так порадовали, что мы не знаем, куда девать урожай. Я собрала уже несколько ведер яблок и впервые за много лет занялась их заготовками. Самые твердые и целые я отложила отдельно - они полежат, я буду их запекать с медом. Обожаю запеченые яблочки с медом и посыпанные корицей! Часть яблок пустила на молодильные маски! Это мне моя подруга-косметолог рассказала свой уникальный рецепт яблочной маски на шею и лицо. Я попробовала - эффект потрясающий! Очень омолаживает! А мне же надо к декабрьскому юбилею выглядеть на все 100%! "

Певица отметила, что ранее ее яблони почти не плодоносили, но в этом году порадовали отменным урожаем.

Анне Вески собрала рекордный урожай яблок. Фото Ивана ИЛЬИЧЕВА

Муж певицы Бенно рассказал, что приготовил на зиму несколько баночек вкусного яблочного джема с апельсином. В холодные зимние вечера Анне и Бенно в их уютном доме на берегу Балтийского моря будут есть запеченные яблочки и пить чай с собственным домашним вареньем.

КСТАТИ

Анне Вески: Первый муж едва не убил меня из ревности

- Анне, вы отлично выглядите и почти не изменились: тот же блеск в глазах, та же прическа.

- В середине 80-х на телевидении мне сделали стильную прическу, мои снимки напечатали в журналах. После этого в каждой советской парикмахерской повесили эти фото, и женщины говорили: «Сделайте мне прическу, как у Вески» (подробности)