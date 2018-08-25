2018-08-25T13:53:48+03:00
Происшествия

В Москве задержали банду, которая незаконно обналичила более одного миллиарда рублей

Четверо сообщников создавали для этого фирмы-однодневки и переводили деньги на их счета
Игорь ПАВЛОВ
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Уголовное дело возбудили по 172-й статье Уголовного кодексаУголовное дело возбудили по 172-й статье Уголовного кодексаФото: Олег ЗОЛОТО
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Задержать финансовых мошенников удалось сотрудникам Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Четверо мужчин надували банковских клиентов четыре года - с 2013 по 2017 год.

Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, деньги из легального оборота выводили с помощью 60 подконтрольных фирм-«однодневок», на расчетные счета которых по фиктивным основаниям переводились финансовые средства «клиентов».

- За каждую транзакцию взималась комиссия в размере от 9 до 15 %, - пояснили в полиции. - Доход от противоправной деятельности составил около 300 млн рублей.

Уголовное дело возбудили по 172-й статье Уголовного кодекса - «незаконная банковская деятельность».

- Задержанные проживают в Московской области, - добавила Ирина Волк. - В ходе обысков сотрудники МВД изъяли печати и учредительные документы фирм-«однодневок», электронные ключи системы «банк-клиент» и другие документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. В отношении двоих задержанных судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.

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