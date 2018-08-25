Американские провокации – беспримерная наглость или деградация профессионализма?

СЕГОДНЯ 15:55 2018-08-25T16:04:22+03:00

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Профессиональная деградация или не признающая границ возможного наглость – этим вопросом я все чаще задаюсь, когда встречаю какие-то новости о или из США. Начавшаяся в эпоху Госсекретаря США Джона Керри вакханалия фейковых новостей, алогичных выводов и решений, принятых после искажения реальности, не просто продолжается в наши дни. Впрочем, извините, это еще до Джона Керри господин Пауэлл тряс пробиркой в ООН со стиральным порошком и требовал навести чистоту в Ираке. Но он потом хотя бы извинился, когда признался в подлоге. И тогда все-таки США старались сначала найти какое-то обоснование, а только потом переходили к фальсификациям.

Сейчас времена совсем другие. Сейчас искать реальный повод – это уже слишком сложно для нынешней американской администрации. И для многих американских СМИ. Одни поставили изготовление жвачных фальсификаций на поток, другие с радостью их распространяют, не озаботясь ни одним вопросом.

Вот, например, последний крик из Вашингтона, что Асад готовит «химическую атаку» в районе Идлиба, где еще продолжают контролировать территорию террористы. И что США непременно накажут Асада и ударят по Сирии в случае применения «химического оружия». Информация об этом появилась ни раньше, ни позже того, как, по сообщениям МО РФ, британские специалисты по тайным «демократическим» операциям доставили в Идлиб боевикам запрещенного в России ИГ* восемь емкостей с хлором, а те перевезли эти емкости в одну из деревень на контролируемой ими территории. Предельная конкретика цифр и в количестве емкостей и в их содержимом. Это уже не одна «баба сказала в соцсетях», а доказательная база от источников оттуда, из рядов боевиков.

А в это время американский эсминец УРО The Sullivans ВМС США с 56 крылатыми ракетами на борту «случайно» заходит в Персидский залив. И не менее «случайно» на авиабазу Эль-Удейд в Катаре садится стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США с 24 крылатыми ракетами «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM. Но после того, как в Женеве ничем заканчиваются переговоры советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с секретарем СовБеза России Николаем Патрушевым, только после того, как американские предложения оказались отвергнуты российской стороны, Болтон «вдруг» заявляет, что в случае «химической атаки» Сирию ждет жесткое возмездие.

Болтону не привыкать. Болтон в свое время скрывал правдивую информацию, которая его не устраивала, и от того же Пауэлла, и, в последующем, от Кондолизы Райс, пытался уволить офицеров разведки, которые не соглашались с фальсификациями в угоду его мнению. Кто знает, может, ту пробирку Пауэллу именно он, кстати, и подсунул?

И на голубом глазу Болтон несет ахинею, не обременяя свой мозг вопросом: зачем Асаду, контролирующему 96% территории Сирии применять отсутствующее у него химическое оружие. И не задается другим вопросом – почему бы не замаскировать белые нитки, которыми американскими демократизаторами сшита вся эта конструкция, и которые торчат отовсюду как ослиные уши? Зачем, если и так схавают.

Всем понятно, что Вашингтон не просто затевает провокацию, но и замазывает своих союзников по коалиции по полной. Но союзники терпят, а администрация США, взяв на вооружение те самые «фейк-ньюс», от которых терпит Трамп, уверены, что не дадут всплыть этим вопросам.

Или вот замечательная американская газета «Нью-Йорк Таймс» вдруг выдала сенсацию: ЦРУ, дескать, в последние 2 года перестало получать данные от своих осведомителей и информаторов в России из верхних эшелонов власти, которые как раз и сообщали сведения о вмешательстве Москвы в американские выборы.

Сами понимаете, разведка – это же такое место, что каждый ЦРУшник просто обязан сообщать новые сведения своего ведомства журналистам. С конкретными странами, уровнем работы, проводимых операциях. А почему не приведены псевдонимы или подлинные имена этих агентов?

При этом, сообщившие эту «информацию» источники из ЦРУ думают, что вряд ли данные информаторы «были скомпрометированы или убиты». Между прочим, термин «скомпрометировать» у большинства западных спецслужб как раз и означает физическую ликвидацию. Источники «пришли к выводу, что они (информаторы – прим. авт.) ушли в подполье из-за агрессивной контрразведки Москвы», — пишет NYT и делает вывод, что оказать влияние на осведомителей американских спецслужб могло дело Скрипалей.

Тут гениально все – и что высокопоставленные русские информаторы «ушли в подполье» (это как, простите – уволились с работы, перестали появляться в привычных местах, переехали в глушь и обрубили все связи?), и что это связано с «делом Скрипалей» (отравление которых случилось 4 марта этого года, но информаторы еще за два года до события уже начали трястись от страха - знали и предвидели?).

Наверное, сведения о потере информаторов действительно имеют под собой основания.

- В Москве сейчас, вероятно, довольно мало наших людей, и они находятся под невероятным наблюдением», – сообщил газете бывший агент ЦРУ Джон Сафер, очевидно, имея в виду ответную высылку из России 58 американским дипломатов весной этого года. В таком случае, наше ФСБ действительно можно поздравить, если вычистили именно тех, кто работал в посольстве США в Москве «под прикрытием». Но ведь не для поздравлений ФСБ была осуществлена эта публикация в ведущей американской газете.

Тем более, что тот же Госдепартамент в последние года эдак четыре не обременяет себя поиском объективных доказательств – лучшим и самым весомым из таковых стало, «как стало известно пользователям социальных сетей».

Тогда что? Возвращаясь к дилемме, деградация профессионализма или несусветная наглость, мне кажется, надо, скорее, остановиться не первом. От ЦРУ будут требовать доказательств вмешательства в грядущие выборы в Конгресс, от Управления уже сейчас начали требовать будущих доказательств. Которые они не в силах обеспечить. Наглость здесь лишь подпирает непрофессионализм, не давая рассыпаться карточному домику.

Хорошо это или плохо? Скорее плохо, чем хорошо. Потому что эти деградация вместе с наглостью в сочетании с необходимостью положительного ответа на потребность «чего изволите» способны завести так далеко, что «пробирка Пауэлла» окажется невинной детской шалостью.

И, что немаловажно, это уже проблема не только Соединенных Штатов Америки, на глазах теряющих адекватное восприятие мира.

P.S. Ах, да, чуть не забыл - совсем недавний фейк про затонувшую «русскую ракету с ядерным двигателем» тоже из этой же серии. Это уже тенденция.

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