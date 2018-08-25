В столичной многоэтажке в фойе перед лифтом обвалился пол сразу на трёх этажах

СЕГОДНЯ 17:55 2018-08-25T17:56:18+03:00

Обрушение произошло по вине мужчины, который в настоящее время делает ремонт Фото: Следственный комитет России

Один из жильцов затащил к своей квартире тяжелые стройматериалы и плиты не выдержали [видео]

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В таких случаях обычно говорят: «Главное, что никто не пострадал». И это, действительно, главное. Страшно представить, что было бы с людьми, окажись они на пятом, шестом или седьмом этаже дома по улице Трофимова. Это кирпичный семиподъездный дом 1956 года постройки.

В субботу днём в подъезде раздался неистовый грохот, после чего облако пыли окутало двери жильцов. Они выскочили на площадки и не поверили своим глазам. Несколько перекрытий (с пятого по седьмой этаж) висели как подорванные. Кто-то вызвал МЧС. И уже через несколько минут жильцы были эвакуированы на улицу.

В столичном управлении Следственного комитета «КП» рассказали, что обрушение произошло по вине мужчины, который в настоящее время делает ремонт. Он так этим увлёкся, что забаррикадировал фойе на этаже. И активно использовал для этого лифт. Грузил в него мешки с цементом, песок, окна, двери... Плиты оказались не сталинских времён и обвалились. Уголовное дело по этому случаю пока не возбуждали.

В столичной многоэтажке в фойе перед лифтом обвалился пол сразу на трёх этажахФото: Следственный комитет России

В жилом доме на юге Москвы обрушились перекрытия.

В столичной многоэтажке в фойе перед лифтом обвалился пол сразу на трёх этажахФото: Следственный комитет России

- Следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев, - добавили в пресс-службе СК. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, «Комсомолка» писала, как со стены десятиэтажного дома обвалилась часть кирпичей (в Кузьминках). Позже выяснилось, что на момент сдачи дома в эксплуатацию у него была куча недоделок. Застройщик в данном случае ответственности не несёт, так как все гарантийные сроки кончились. Десятиэтажке 14 лет, а гарантия 5.

В случае с домом по улице Трофимова отвечать, скорее всего, будет житель дома, грузивший в лифт стройматериалы.