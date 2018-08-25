Алексея Навального задержали за январский митинг

СЕГОДНЯ 18:30 2018-08-25T18:45:27+03:00

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Известный блогер, которого многие называют политиком и даже лидером оппозиции, Алексей Навальный был задержан сотрудниками полиции и препровожден в ОВД «Даниловский» в субботу в районе обеденного времени. Об этом сообщила его пресс-секретарь Киря Ярмыш в своем микроблоге. Она же написала, что у Навального отобрали при задержании телефон.

Несколько часов полиция хранила долгое молчание о причине задержания Навального возле дома, где он проживает. Высказывались предположения, что причиной для активизации правоохранителей в отношении Навального стали его призывы провести в единый день голосования – 9 сентября – акцию протеста. Более того, буквально за день до задержания в интернете появился ролик, в котором Навальный призывал своих сторонников выходить на протест, не обращая внимания на возможное задержание и последующий административный арест. Если в ходе призывов на более ранние акции он обещал помощь в получении материальной компенсации за арест от ЕСПЧ, то в этот раз Алексей не стал выкручиваться, призывая своих сторонников на несанкционированные акции.

- Вероятность оказаться среди там пары сотни задержанных или посаженных на 10 суток есть. Ну и наплевать! Все равно нужно идти! – буквально заявил он, заявив перед этим, что сто тысяч человек уже никто задерживать не будет.

Однако, спустя несколько часов стало известно, что причиной задержания стали не эти призывы, а организация Навальным несанкционированного январского митинга «Забастовка избирателей». При этом, правоохранители пояснили, что до заседания суда, который состоится в понедельник 27 августа, и на котором ему будет определена мера пресечения, Навальный останется в ОВД «Даниловский».

Напомним, что 15 июня Тверской суд Москвы уже подвергал Алексея Навального административному аресту на 30 суток за организацию несанкционированной акции протеста весной этого года. Тогда Алексей вышел на свободу 14-го июня.

Между тем, в столичной администрации ранее заявляли, что решили рассмотреть заявку на проведение анонсируемой Навальным акции 9 сентября и готовы сделать это уже в понедельник. Можно даже сказать, отвлекшись от субботнего инцидента, что эта акция только на руку действующим властям, поскольку после акции протеста далеко не все ее противники способны будут дойти до избирательных участков. А, значит, доля голосов за кандидатов власти в удельном весе увеличится.

Навальному может грозить очередные 30 суток административного ареста. Вряд ли условное наказание за неоднократные нарушения ему переведут в реальное лишение свободы. Однако, по некоторым сведениям, ему в отделение вызывали «Скорую» из-за повреждения пальца при задержании. Так что, неизвестно оказывал ли он сопротивление сотрудникам полиции или эта травма была нанесена при других обстоятельствах.

Что бы ни назначил суд в понедельник, после выступления с призывом идти на акции и плевать на задержания, теперь в отношении Алексея можно использовать изобретенную им формулу: «Вас арестуют? – Плевать!»

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