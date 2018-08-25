2018-08-25T20:55:39+03:00
Спорт

Обзор матча Спартак - Динамо 25 августа 2018: счет, голы, статистика игроков

Представляем Вашему вниманию обзор матча 5 тура чемпионата России по футболу Краснодар - Спартак 25 августа 2018. Итоговый счет, голы, статистика игроков
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лоренсо Мельгарехо празднует второй гол в ворота "Динамо". Фото: Станислав Красильников/ТАССЛоренсо Мельгарехо празднует второй гол в ворота "Динамо". Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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В Москве в субботу, 25 августа. на стадионе "Открытие Арена" был сыгран главный матч 5 тура чемпионата России в Премьер-Лиге. "Динамо" гостило у "Спартака". У этой встречи было немало подтекстов и интриг. Главная из которых - поражение в конце прошлого сезона от динамовцев лишило спартаковцев серебряных медалей по итогам сезона.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

"Спартак" очень мощно начал домашний поединок против "Динамо", Первые же атаки хозяев поля смотрелись очень опасно. И первый мяч в воротах гостей не заставил себя долго ждать. На 7-й минуте после фола на краю штрафной площади "Динамо" судья поставил пенальти. К мячу подошел голландский лидер "Спартака" Квинси Промес и мощно пробил по воротам - есть 1:0! Забив мяч, прямо в штрафной площади соперников он совершил символический кувырок.

Ну а спустя всего пять минут вратарь "Динамо" Шунин еще раз вынимал мяч из своих ворот. После подачи с углового Лоренсо Мельгарехо подставил голову и забил второй гол в этой игре. Уже на старте поединка "Спартак" повел 2:0.

ВТОРОЙ ТАЙМ

После перерыва довольно долго "Спартак" давил соперников. И казалось что вот-вот будет забит третий мяч. Но тщетно. Гола не произошло. Зато "Динамо" на 81-й минуте матча смогло отыграться! Один мяч сквитал защитник бело-голубых Владимир Рыков. При этом, не без ошибки вратаря "Спартака" Максименко. Это - первый мяч Максименко, пропущенный в этом сезоне чемпионата России.

Московский "Спартак" в итоге смог добиться важной для него очередной победы в нынешнем сезоне. Итог матча - победа "красно-белых" со счетом 2:1.

СТАТИСТИКА И ГОЛЫ МАТЧА

Спартак - Динамо 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – 7, пенальти Промес, 2:0 – 14 Мельгарехо, 2:1 – 82 Рыков.

Спартак – Максименко, Жиго, Рассказов, Джикия, Самедов (Тимофеев, 75), Мельгарехо, Глушаков (Попов, 61), Промес, Зобнин, Фернандо, Зе Луиш (Луис Адриано, 87).

Динамо – Шунин, Шуньич, Рыков, Козлов (Хольмен, 19), Рауш (Морозов, 87), Соу, Жоаозиньо, Черных, Тетте, Панченко (Марков, 66), Луценко.

Предупреждения: Рыков (26), Соу (34), Рассказов (42), Тетте (49), Зобнин (63).

Москва. Стадион "Открытие Арена". 43 139 зрителей.

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