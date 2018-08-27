2018-08-27T22:25:15+03:00
Предыстория: мысли, факты, суждения

Изгнание черкесов при Александре II в разы превосходило сталинские депортации народов

Рассказываем о главных исторических событиях и интересных фактах
Иван ПАНКИНПавел ПРЯНИКОВ
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Изгнание черкесов при Александре II в разы превосходило сталинские депортации народовИзгнание черкесов при Александре II в разы превосходило сталинские депортации народов
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Главные темы:

- Изгнание черкесов при Александре II в разы превосходило сталинские депортации народов... выиграли ли кавказскую войну?

- 140 лет со дня рождения Петра Врангеля. Почему последнему командующему Белой Армией не удалось отстоять Крым от Красной Армии?

- Квартира как орудие репрессий. 100 лет назад отменили частную собственность на недвижимость, а жилфонд оказался в ведении НКВД

Изгнание черкесов при Александре II в разы превосходило сталинские депортации народов

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