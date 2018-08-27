Изгнание черкесов при Александре II в разы превосходило сталинские депортации народов
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Изгнание черкесов при Александре II в разы превосходило сталинские депортации народов
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Главные темы:
- Изгнание черкесов при Александре II в разы превосходило сталинские депортации народов... выиграли ли кавказскую войну?
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Изгнание черкесов при Александре II в разы превосходило сталинские депортации народов
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