Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов: "Нашим ошибкам в начале игры нет оправданий"

СЕГОДНЯ 21:10 2018-08-25T21:13:33+03:00

Динамовцы уступили со счетом 1:2 в главном поединке 5 тура в Премьер-Лиге

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Футболисты московского "Динамо" уступили со счетом 1:2 в номинально главном поединке 5 тура чемпионата России в Премьер-Лиге столичному "Спартаку". После матча главный тренер "бело-голубых" Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от завершившегося на стадионе "Открытие Арена" поединка.

- Грубые ошибки в начале матча предопределили исход встречи. Начинать так играть со "Спартаком" сложно, понимаю, что мы отыгрывались и с 0:2. Но это тяжело.

- "Динамо" удивило в первых матчах предельной концентрацией. А что было сегодня?

- Ошибкам нет объяснений никаких. При стандартах мы говорили, что "Спартак" хорошо играет. Ну и помогло им индивидуальное мастерство игрокам. В перерыве мы поговорили и вышли на второй тайм с другими эмоциями.

- Сложилось впечатление, что "Динамо" сделало акцент на флангах.

- Да, на установке было такое, делать давление на флангах.

- А вынужденная замена у вас была.

- Подвернул голеностоп наш защитник Алексей Козлов, и пришлось так сделать.

- Видели баннер, посвященный вам? Как думаете, с чем это связано?

- Видел. Но оставлю этот вопрос без комментариев.