Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов: "Нашим ошибкам в начале игры нет оправданий"
Футболисты московского "Динамо" уступили со счетом 1:2 в номинально главном поединке 5 тура чемпионата России в Премьер-Лиге столичному "Спартаку". После матча главный тренер "бело-голубых" Дмитрий Хохлов поделился впечатлениями от завершившегося на стадионе "Открытие Арена" поединка.
- Грубые ошибки в начале матча предопределили исход встречи. Начинать так играть со "Спартаком" сложно, понимаю, что мы отыгрывались и с 0:2. Но это тяжело.
- "Динамо" удивило в первых матчах предельной концентрацией. А что было сегодня?
- Ошибкам нет объяснений никаких. При стандартах мы говорили, что "Спартак" хорошо играет. Ну и помогло им индивидуальное мастерство игрокам. В перерыве мы поговорили и вышли на второй тайм с другими эмоциями.
- Сложилось впечатление, что "Динамо" сделало акцент на флангах.
- Да, на установке было такое, делать давление на флангах.
- А вынужденная замена у вас была.
- Подвернул голеностоп наш защитник Алексей Козлов, и пришлось так сделать.
- Видели баннер, посвященный вам? Как думаете, с чем это связано?
- Видел. Но оставлю этот вопрос без комментариев.