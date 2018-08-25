2018-08-25T21:33:10+03:00
Спорт

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера: "Потихоньку у нас начинает получаться то, что отрабатываем на тренировках"

Москвичи выиграли 2:1 у "Динамо" в домашней игре 5 тура и вышли в лидеры Премьер-Лиги
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Наставник "Спартака" Массимо Каррера.Наставник "Спартака" Массимо Каррера.Фото: REUTERS
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Футболисты московского "Спартака" одержали победу со счетом 2:1 в матче 5 тура чемпионата России против "Динамо". Благодаря этой победе команда Массимо Карреры вышла промежуточно на первое место в Премьер-Лиге. После игры итальянский наставник "красно-белых" поделился впечатлениями от победной встречи.

- "Спартак" провел практически идеальный матч. Но последние 15 минут были волнительными. Как от этого избавиться?

- Последние 20 минут мы "сели", прекратили прессинговать и защитники "Динамо" забрасывали мяч. Мы плохо контролировали мяч и, естественно, при счете 2:0 гол в свои ворота затрудняет концовку игры. Нужно работать и объяснять ребятам подобные ситуации.

- В конце игры на скамейке появился Рауль Рианчо. Почему так произошло?

- Я успокаивал Рауля, потому что судья может удалить его. Потому что у меня всего два глаза и когда я смотрю за атакой, он может глядеть за обороной. И он всегда в конце игры спускается к скамейке запасных.

- Сегодня у "Спартака" получились быстрые голы. Команда адаптировалась к требованиями нового сезона?

- Да, потихоньку у нас получается то, что отрабатываем на тренировках. Но нам нужно делать это все до конца матча.

- А в чем задумка - с разных флангов подают разные игроки Самедов и Промес?

- Мы так отрабатываем на тренировках это все. Иногда я просыпаюсь ночью и думаю об этом. Жена не мешает? Нет, ее нету. Поэтому я могу просыпаться когда хочу.

- Кому нужно поклониться за такой наигрыш стандартных положений?

- Нашему штабу. Я и мой тренерский штаб, мы внимательно изучаем соперника. В том году мы отрабатывали тоже, и не получалось. А сейчас - получается.

- Ошибки вратаря Максименко - болезнь роста?

- Это ошибки, которые совершает любой вратарь в мире. Это не связано ни с возрастом, ни с опытом. Вообще ни с чем. Даже вратарь "Ливерпуля" ошибся в финале Лиги Чемпионов. В определенные моменты такое может происходить. Я слышал, что он неопытный, не может играть. Но так молодежь просто убивается. Вратарь растет и если при каждой ошибке поливать его, значит не давать уверенности ему.

- Удалось ли вернуть в команду психологическое единство как в чемпионский сезон?

- Фотографии, которые вы видели из раздевалок - не мое решение, это состояние игроков. Думаю, что команда поняла, что нужно делать, каждый матч нужно играть хорошо. Нет легких матчей, даже когда выигрываешь 2:0 и 3:0, надо выкладываться пока не услышишь свисток. В футболе никто и ничего не дарит - нужно самому брать, и это большой труд. Идти и что-то брать.

- Один за всех и все за одного - вернулось в команду?

- Постепенно это возвращается в команду. Ребята поняли, что нужно делать. Не могу сказать ничего и после ПАОКа, потому что ребята сделали все, играя 70 минут в меньшинстве. Нет ничего легкого даже если тебя зовут "Спартак".

- Вы говорили, что после 70-й минуты команда перестала прессинговать. Закончились силы?

- Может быть и это. Здесь может быть какой-то психологический блок. Может быть не хватает сил играть компактно. Не прессинговать - это вина всей команды. Над этим мы должны работать и улучшать все это.

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