Подставили грудь солнцу: Звезды, которые этим летом загорали топлесс

СЕГОДНЯ 01:35 2018-08-26T01:47:27+03:00

Они любят наслаждаться ультрафиолетом в чем мать родила и не стесняются показывать это в Инстаграме [фото]

Уж сколько раз врачи предупреждали: загорать топлесс – не слишком полезно для здоровья. И все же у загара без верхней части бикини есть немало сторонниц. В том числе и среди звезд. Лето почти на исходе, но впереди бархатный сезон, и знаменитые отпускницы наверняка воспользуются последними жаркими деньками. Ну а мы пока вспомним тех, кто этим летом смело подставлял обнаженную грудь солнцу, а потом хвастался этим в Инстаграме.

АНФИСА ЧЕХОВА

После развода с мужем, актером Гурамом Баблишвили телеведущая похудела на целых 25 килограммов. Теперь Анфиса - обладательница пышной груди и тонкой талии, которую она готова вновь и вновь демонстрировать в Инстаграме. На отдыхе в Греции 40-летняя Чехова на радость поклонникам решила сняться топлесс. Рано утром, когда у отельного бассейна ещё не было ни души, Анфиса смело обнажилась и устроила откровенную фотосессию.

Анфиса Чехова. Фото: Инстаграм.

- Вокруг так пустынно и ни души... Можно прямо с кровати выйти к бассейну, потянуться навстречу первым солнечным лучам. Я люблю, когда в отелях так... – сообщила Чехова. - Только ты, наедине с морем! И, да, я не вижу ничего ужасного в обнаженном женском теле! Даже если оно не идеально. Тело, которое мы носим — прекрасно! Нагота — божественна! Предлагаю начать любить себя без всяких НО и ЕСЛИ!

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА

Как мы все помним, именно со знаменитой обнаженной фотосессии на Мальдивах началась слава балерины в соцсетях. С тех пор Настя неизменно дразнит поклонников своей растяжкой и оголенной грудью. 42-летняя Волочкова – мастерица провоцировать разговоры о себе, и даже если она обнажается полунамеками, это неизменно вызывает бурный отклик в Интернете. Во время последнего отпуска на греческом острове Корфу, например, балерина снялась обнаженной, а купальник пририсовала в фоторедакторе.

Анастасия Волочкова. Фото: Инстаграм.

ИРИНА ШЕЙК

32-летняя супермодель совершенно заслуженно считается одной из самых красивых женщин планеты. Сниматься в стиле «ню» - ее работа, за которую глянцевые журналы платят бешеные гонорары. А своих поклонников в Инстаграме Ира радует снимками топлесс совершенно бесплатно. То сфотографируется на южных морях с ракушками на голой груди, то задорно скинет верхнюю часть бикини, наслаждаясь законным отпуском.

Ирина Шейк снимается обнаженной для глянцевых журналов за солидные гонорары (справа), а в Инстаграме радует поклонников снимками топлесс от души (слева). Фото: Инстаграм.

КСЕНИЯ АЛФЕРОВА

Дочь Ирины Алферовой и супруга режиссера Егора Бероева в свои 44 года сохранила фигуру юной девушки. Актрисе ни за что не дашь ее годы, особенно когда звезда экрана делится в Инстаграме снимками топлесс. При этом хорошо воспитанная Ксения на фото либо прикрывает грудь пляжными аксессуарами – например, широкополой шляпой, либо снимается со спины.

Ксения Алферова.

ЛЮБОВЬ ТОЛКАЛИНА

Экс-супруга режиссера Егора Кончаловского – мастер спорта по плаванию. Неудивительно, что заветная мечта актрисы – переплыть все малые реки России. Причем голышом, что она регулярно и практикует. Фото- и видеоотчетами о своих заплывах Толкалина делится в Инстаграме. Одни ее осуждают – как же так, в 40 лет, и топлесс. Другие восхищаются ее отличной формой и неизменным оптимизмом.

Раньше Любовь Толкалина обнажалась на природе в одиночку. А теперь привлекает к этому делу и подруг. Фото: Инстаграм.

ОЛЬГА БУЗОВА

Помимо вокальной карьеры (если так можно назвать скромные потуги Оли на сцене) и многолетней работы на самой затянувшейся телестройке страны «Дом-2» Бузова ведет еще и проект «Дом-2 на Сейшелах». И уж там-то, на южных островах, она отрывается по полной. То снимется полностью обнаженной, продемонстрировав Инстаграму загорелое тело, то сфотографируется топлесс с тенью от листика пальмы на спине. «Фу, какая пошлость», - стонут интернет-пользователи. Но все равно живо обсуждают каждый снимок оголенной Ольги.

Ольга Бузова и пальма. Фото: Инстаграм.

ПОЛИНА ГАГАРИНА

Любимое место отдыха певицы – Мальдивы. Там, на уединенных островах, скрытых от посторонних глаз, она смело загорает топлесс, не опасаясь любопытных поклонников. А когда у тебя под боком личный фотограф (муж звезды Дмитрий Исхаков – один из самых известных гуру камеры, снимающий звезд для глянцевых журналов), отличные отпускные снимки обеспечены. Как вам, например, Полина и ее кокосики?

Полина Гагарина. Фото: Инстаграм.

НАТАЛЬЯ ШТУРМ

52-летняя певица – обладательница роскошной силиконовой груди, которую она любит демонстрировать в Инстаграме по любому поводу. На отдыхе исполнительница хита «Школьный роман» загорает исключительно топлесс. Обнажиться Наталья умудрилась даже в студеной Норвегии, слегка прикрыв соски кусочками сырого лосося. Ну а любимая страна Штурм – Испания: кажется, здесь нет ни одного камешка, который бы не помнил, как выглядят оголенные прелести звезды 90-х.

Наталья Штурм.

ИРИНА ДУБЦОВА

Когда-то певица была стройной как тростинка (поклонники шоу «Фабрика звезд» это отлично помнят). Потом артистка родила сына Артема и сильно поправилась. А теперь снова похудела, поэтому смело публикует в соцсетях снимки в бикини. А на своих любимых Мальдивах 36-летняя артистка еще и загорает без лифчика.

Ирина Дубцова. Фото: Инстаграм.

ЕЛЕНА КОНДУЛАЙНЕН

В этом году главный секс-символ СССР, актриса Елена Кондулайнен отметила 60-летний юбилей. Но душой и телом она по-прежнему молода – что артистка с легкостью доказала, устроив эротическую фотосессию на пляже Греции. Прекрасная земля Эллады вдохновила Кондулайнен на необычную съемку: Елена сфотографировалась в образе Афродиты, которая обнаженной выходит из пены морской. Из одежды на звезде экрана при этом были только крошечные золотистые трусики.

Елена Кондулайнен. Фото: Инстаграм.

АННА ГРАЧЕВСКАЯ

Экс-супруга Бориса Грачевского после развода с мэтром «Ералаша» пошла по эротической стезе: открыла интим-магазины «Розовый кролик» и снялась для «Плейбоя». Чтобы взбодрить свой секс-бизнес, Анна рекламирует его в Инстаграме, публикуя свои снимки топлесс, сделанные во время отдыха. Новый муж Грачевской баскетболист Артем Кузякин, похоже, к отпускным шалостям жены относится благосклонно.

Анна Грачевская. Фото: Инстаграм.

ЕЛЕНА БЕРКОВА

Главная отечественная порнозвезда зарабатывает на жизнь, снимаясь в фильмах для взрослых. Так чего ей в отпуске-то стесняться? Снимки топлесс для Берковой, можно сказать, детский лепет и костюм монашки.

Елена Беркова с мужем, продюсером Андреем Стояновым. Фото: Инстаграм.

АНАСТАСИЯ КВИТКО

На Инстаграм пышногрудой красотки Анастасии Квитко подписаны почти 9 миллионов человек. Каждый день на страничке модели, которую за впечатляющие формы прозвали «русской Ким Кардашьян» появляются снимки ее прелестей – собственно говоря, это единственное, чем она занимается в жизни. Часто Настя снимается и топлесс, чем подогревает интерес поклонников. Квитко родилась в Калининграде, но, в 17 лет, начав карьеру модели, переехала в Москву. А пару лет спустя перебралась на ПМЖ в США, где снимается в фотосессиях и телешоу. Анастасия настаивает: свои параметры 95-63-105 она получила исключительно благодаря легкой атлетике, которой занималась в юности. И никакой пластики. А вы ей верите?

Анастасия Квитко. Фото: Инстаграм.

ТАТЬЯНА ТЕРЕШИНА

39-летняя певица ждет второго ребенка, но даже в положении нашла способ похвастаться своей фигурой. Татьяна опубликовала в Инстаграме снимок топлесс, похваставшись и оголенной грудью, и округлившимся животиком.

Татьяна Терешина. Фото: Инстаграм.

ЮЛИАННА КАРАУЛОВА

Это только с виду артистка такая скромница: на отдыхе она смело подставляет грудь солнцу. Певица снялась полуобнаженной во время отдыха на Мальдивах.